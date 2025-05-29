شاهد: الاحتلال يفجر منزلا في الضفة المحتلة

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزلا في مدينة نابلس، حيث اقتحمت قوات كبيرة، مدينة نابلس وحاصرت إحدى العمارات السكنية غرب المدينة، وأجبرت سكانها على الخروج إلى العراء، تمهيدا لهدم شقة الشهيد جعفر منى.

وفي وقت لاحق أجبرت قوات الاحتلال عددا كبيرا من سكان الشقق والمنازل في المنطقة القريبة على إخلائها، وزرعت المتفجرات في منزل منى وفجرته.

وتتهم قوات الاحتلال الشهيد جعفر بتنفيذ عملية في الأراضي المحتلة، وكان قد استشهد في 18 أغسطس/ آب العام الماضي 2024، بنيران قوات الاحتلال.

وكان انفجار قد وقع وسط تل أبيب، أسفر عن إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح متوسطة، وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتهما المشتركة عن العملية.

الاحتلال يهدم منزلا

من ناحية أخرى، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزلا بدعوى البناء دون ترخيص، كما جرفت حديقة في قرية المغير شمال شرق رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، أن جرافات الاحتلال هدمت منزل المواطن أنور سميح النعسان وأجبرت أسرته على إخلائه، وقالت إن جرافات الاحتلال جرفت الحديقة التابعة للمجلس القروي.

وتتعرض قرية المغير لاعتداءات متكررة من مجموعات المستعمرين، تخللها إشعال النار في أراضي مزروعة بالقمح في “سهل الرفيد” إلى جانب مهاجمة المزارعين والحصادين خلال عملهم في تلك الأراضي.

إصابة مواطنين بينهم طفل

وأصيب 3 مواطنين، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة المغير شمال شرق رام الله، وأفاد الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع إصابة طفل بالرصاص المعدني في منطقة الرقبة، وآخر لمواطن (55 عاما) بالمطاط في اليد، ومسنة (75 عاما) تم الاعتداء عليها بالضرب.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية، أن المستوطنين الإسرائيليين، هاجموا المزارعين وأصحاب الأغنام في سهل يقع شرق البلدة.