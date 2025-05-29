جريمة هزت جنوب إفريقيا.. القضاء يصدر حكمه ضد امرأة باعت ابنتها

قضت محكمة في جنوب إفريقيا، الخميس، بالسجن مدى الحياة على امرأة بعد إدانتها باختطاف ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات، وبيعها، في قضية أثارت صدمة واسعة في البلاد. حيث فُقدت الطفلة جوشلين سميث في فبراير/شباط الماضي من منزلها بمنطقة خليج سالدانيا شمال كيب تاون، ولم يعثر عليها حتى الآن.

وأدانت المحكمة الأم، راكيل “كيلي” سميث (35 عامًا)، وشريكيها، بتهمة الاتجار بالبشر بعد بيع الطفلة مقابل 20 ألف راند (نحو 1100 دولار)، إضافة إلى الحُكم عليهم جميعًا بالسجن 10 سنوات بتهمة الاختطاف.

وأمر القاضي ناثان إيراسموس أيضًا بتسجيل أسمائهم في سجل حماية الطفل، مؤكدًا أنه لا يرى ما يبرر تخفيف العقوبة، إذ لم تظهر الأم أي ندم أو قلق على مصير ابنتها.

وشهدت قاعة المحكمة تفاعلا قويا بعد النطق بالحكم، حيث شاركت جدة الطفلة مرتدية قميصًا عليه صورتها.

وكانت قضية اختفاء جوشلين قد أثارت تعاطفًا واسعًا وحملة بحث كبيرة على مستوى البلاد، وخصصت الحكومة مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تساعد في العثور عليها، لكن القضية أخذت منحى آخر بعد اتهام الأم ببيع ابنتها لمعالج تقليدي، فيما لم تكشف المحكمة هوية المشتري أو دوافع الجريمة.

وتشهد جنوب إفريقيا ارتفاعًا في معدلات الجريمة، بما في ذلك اختطاف الأطفال، إذ سجلت الشرطة أكثر من 17 ألف حالة اختطاف في السنة المالية الأخيرة، بزيادة 11% عن العام السابق.