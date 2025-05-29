كمين “عواء الذئب”.. القسام تبث مشاهد استهداف جنود الاحتلال بتكتيك جديد (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع “فيديو” جديدا يوثق مشاهد من كمين مركب استهدف جنودا وآليات للجيش الإسرائيلي في منطقة مدرسة الأقصى ببلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها اسم “حجارة داود”.

ويظهر في “الفيديو” لقطات لتكتيك أطلق عليه “عواء الذئب”، حيث جرى استدراج القوات الإسرائيلية إلى نفق مفخخ وتفجيره بمجموعة من الجنود، ثم استهداف قوات الإنقاذ بعبوات ناسفة، بالإضافة إلى تفجير 3 مبانٍ تحصنت بها تلك القوات.

والأربعاء نشرت كتائب القسام مقطعا يوثق استهداف مقاتليها لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت القسام عبر حسابها على “تلغرام” أن مقاتليها تمكنوا، الثلاثاء، من “قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة في شارع بغداد شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة“.

ولم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن تلك العمليات، ويُتهم جيش الاحتلال بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للمقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد جنوده، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.