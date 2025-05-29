غزة.. شهداء وجرحى وإسرائيل تستهدف مواطنين متوجهين لمركز مساعدات في رفح (فيديو)

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 10 مدنيين جوعى وأصاب 62 آخرين عند مراكز ما يُسمى “توزيع المساعدات” في رفح خلال يومين.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفلسطينيين عند مفترق العلم بمواصي مدينة رفح، وذكرت أن فلسطينيا استشهد بقصف إسرائيلي استهدف منطقة موراج شمالي رفح.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، القوات الإسرائيلية والمؤسسة الأمريكية التي يديرها الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل مدنيين جوعى احتشدوا لتسلّم المساعدات في رفح.

شهداء في غزة

وفي جباليا، أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلتان، وإصابة 10 آخرين جراء قصف إسرائيلي لجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة البركة في دير البلح وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات في ظل شبح المجاعة الذي أودى بحياة عدد من أطفال قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة في هذا الصدد، إن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى أسوأ مراحله بعد مرور 600 يوم وطالبت بعدم استخدام المساعدات سلاحًا.