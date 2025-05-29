قبل لحظات من قصفها.. إخلاء الطائرة اليمنية قبل استهدافها من إسرائيل (فيديو)

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله، اليوم الخميس، عملية إخلاء طائرة الخطوط الجوية اليمنية التي قصفتها إسرائيل، أمس الأربعاء، في مطار صنعاء، وذلك قبل لحظات من الغارة الإسرائيلية.

وبيّن مقطع الفيديو خروج الركاب بسرعة كبيرة من الطائرة وهم يركضون في ساحة المطار، كما خرج ركاب آخرون كانوا في حافلة نقل صغيرة قرب الطائرة، مسرعين يركضون أيضا.

وبدت سحب من الدخان تظهر من ساحة في مكان خلف مربض الطائرة، ودوت صفارات الإنذار من سيارة كبيرة كانت تسير في ساحة المطار، قريبا من الطائرة.

مشاهد لاخلاء طائرة الخطوط الجوية اليمنية قبل استهدفها من قبل العدو الصهيوني بالحظات . pic.twitter.com/yhkLt2l1Dj — Khaled alshaief خالد الشايف (@KAlshaief) May 29, 2025

استهداف ساحة الطيران

ونشر خالد الشايف، المدير العام لمطار صنعاء، مقطع الفيديو عبر صفحته في منصة إكس وكتب “مشاهد لإخلاء طائرة الخطوط الجوية اليمنية قبل استهدافها من قبل العدو الصهيوني بلحظات”.

وكشف مدير المطار، خلال مقابلة تلفزيونية، أن الطائرة كانت قادمة من رحلة من الأردن وعلى متنها 150 راكبا، وكان من المقرر أن تقل عددا مماثلا من الحجاج في طريقهم لأداء الفريضة.

وقال إن “العدو الإسرائيلي استهدف ساحة الطيران في المطار في الساعة العاشرة و10 دقائق صباحا”، مشيرا إلى أنه جرى إخلاء الطائرة والمطار من الركاب.

“استهداف طائرة مدنية”

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأربعاء، أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت غارات جوية استهدفت مطار صنعاء، وقال إنه تم “تدمير آخر طائرة كانت لا تزال قيد الاستخدام من قبل الحوثيين“.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، أن “العدو الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مطار صنعاء الدولي، بينها 4 غارات استهدفت مدرج المطار وطائرة للخطوط الجوية اليمنية”.

وشنت إسرائيل سلسلة كثيفة من الغارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق أخرى في العاصمة اليمنية، في ثاني هجوم لتل أبيب على اليمن عقب هجوم صاروخي لجماعة أنصار الله على مطار بن غوريون في تل أبيب.

وأظهرت مقاطع مصورة في العاصمة اليمنية صنعاء، حصلت عليها الجزيرة مباشر، مشاهد الدمار الكبيرة التي لحقت بالمطار بعد اشتعال النيران فيه.

احتراق طائرات في أرضية المطار

كما أظهرت المشاهد احتراق طائرات في أرضية مطار صنعاء الدولي بعد القصف الإسرائيلي، وتصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف بعد تدميرها واشتعالها.

وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية تعليق جميع رحلاتها من مطار صنعاء الدولي وإليه حتى إشعار آخر، وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المطار وأسفر عن احتراق 3 من طائراتها.

وقالت الشركة في بيان عبر فيسبوك “نظرًا للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي، تعلن الخطوط الجوية اليمنية تعليق جميع رحلاتها من وإلى المطار حتى إشعار آخر”.

وأسفرت غارات أمريكية إسرائيلية، على مواقع حيوية في اليمن عن 7 قتلى و74 مصابا، بحسب ما أعلنته جماعة أنصار الله اليمنية.

وأشارت الجماعة إلى أن الهجمات استهدفت مطار صنعاء الدولي ومحطات كهرباء ومرافق صناعية في صنعاء وعمران، إضافة إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر.