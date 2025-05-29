معركة قضائية بشأن الرسوم الجمركية.. البيت الأبيض يندد بالحكم والصين تعلق

سمحت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية اليوم الخميس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة تحصيل الرسوم الجمركية، التي فرضها بموجب قانون سلطات الطوارئ، في الوقت الحالي حتى يتم صدور قرار نهائي بشأنها.

وبهذا أوقفت محكمة الاستئناف مؤقتًا تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية أمس الأربعاء، والذي قضى بمنع تنفيذ الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارلوين ليفيت الخميس إن القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم بإلغاء رسوم ترامب الجمركية “أساءوا استخدام سلطتهم القضائية بشكل صارخ”.

وأضافت في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الخميس أنهم “استخدموا سلطاتهم القضائية لمنع الرئيس من تنفيذ التفويض الذي منحه له الشعب الأمريكي”، عند فوزه بالانتخابات الرئاسية، ووصفت ما قاموا به بأنه “اتجاه القضاة غير المنتخبين لإقحام أنفسهم في العملية التشريعية”.

يشار إلى أنه يمكن الطعن على قرارات محكمة التجارة الدولية، والتي تنظر في النزاعات المتعلقة بقوانين التجارة الدولية والجمارك، أمام محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن العاصمة، وفي نهاية المطاف أمام المحكمة العليا الأمريكية.

حكم محكمة التجارة الدولية

وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في محكمة التجارة الدولية في قرارهم الأربعاء على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس، وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.

وقال القضاة إنه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، “لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا”.

وقبل صدور حكم محكمة الاستئناف، أبطلت محكمة التجارة الدولية بأثر فوري جميع الأوامر التي أصدرها ترامب بشأن الرسوم الجمركية منذ يناير/كانون الثاني، والتي صدرت بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرئيس سلطة اتخاذ تدابير لمواجهة التهديدات “غير العادية والاستثنائية”.

“طرق مختلفة لفرض الرسوم”

وبمجرد صدور حكم محكمة التجارة الدولية سارع مستشارو ترامب للاقتصاد والتجارة بالتأكيد على أن هناك طرقًا أخرى للرئيس لمواصلة تطبيق سياسته التجارية، وأن “المفاوضات بشأن الصفقات مع الدول الأخرى سوف تستمر”، وفق ما ذكرته صحيفة الفاينانشال تايمز اليوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن بيتر نافارو، كبير مستشاري ترامب للتجارة والتصنيع، قوله “لدينا حجة قوية، وسوف نستأنف فورا ونحاول وقف الحكم”، مضيفا أن الحكم يوضح أن الإدارة “يمكنها استخدام أسس قانونية مختلفة” لفرض الرسوم الجمركية.

وأضاف نافارو “لم يتغير شيء حقيقة بهذا المعنى. لازلنا نتفاوض ولازالت الدول تتواصل معنا بحثا عن صفقة، وهذه الصفقات سوف تحدث”.

انتقادات للقضاة “النشطاء”

وفي السياق ذاته أكد كيفين هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي القومي، أن إدارة ترامب ستظل قادرة على المضي قدما في خططها بشأن التعريفات الجمركية.

ووجه هاسيت انتقادات حادة للقضاء الذين أصدروا الحكم، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، ووصفهم بأنهم “قضاة نشطاء”، في إشارة إلى موقفهم الرافض لسياسات ترامب، مضيفا أنه يحاولون “إبطاء مفاوضات مهمة جدا”.

واضاف أن هناك “أساليب مختلفة” لفرض الرسوم الجمركية، لكن إدارة ترامب لن تلجأ إليها الآن “لأنها واثقة تماما أن هذا الحكم غير صحيح”.

الصين تطالب بإلغاء الرسوم

وردّت بكين، التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 145% قبل خفضها بشكل حاد لإفساح المجال للمفاوضات، على قرار المحكمة الأمريكية داعية واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم.

وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغغيان خلال مؤتمر صحفي الخميس “تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام”.