مقتل جندي إسرائيلي في غزة ومستوطنة “ملاخي هشالوم” تكشف التفاصيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين في مستوطنة ملاخي هشالوم، قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، بمقتل أحد سكان المستوطنة في معارك قطاع غزة خلال عمله بوحدة الهندسة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت المستوطنة في بيان، الخميس، مقتل دافيد ليبي، البالغ من العمر 19 عاما، مشيرا إلى أنه “ترك خلفه والدين وسبعة من الإخوة والأخوات”.

وأضاف البيان أنه “خلال الأشهر الأخيرة، كان دافيد جزءًا من سلاح الهندسة التابع للجيش الإسرائيلي، وكان يشغّل معدات هندسية مخصصة لتدمير البنى التحتية الخاصة بالتنظيمات المسلحة”.

خسائر مستمرة لجيش الاحتلال

وبحسب معطيات جيش الاحتلال، فإنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 858 عسكريا وأصيب 5906 آخرون من ضباطه وجنوده.

وتشمل هذه الأرقام العسكريين القتلى في غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم جيش الاحتلال بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة لفصائل المقاومة بتنفيذ عمليات وكمائن ضد أفراده، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض تل أبيب -وفق تقارير دولية- رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات فصائل المقاومة، لأسباب عديدة بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.