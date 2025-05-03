“أنصار الله” تعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي بصاروخ فرط صوتي قرب يافا (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله” اليمنية، يحيى سريع، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت موقعًا عسكريًا إسرائيليًا جنوب مدينة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز “فلسطين2″، في إطار ما وصفه بنصرة الشعب الفلسطيني ورفضًا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكد سريع، في بيان متلفز، أن الصاروخ أصاب هدفه “بدقة”، وأن المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية فشلت في التصدي له، مشددًا على أن العملية تأتي ردًا على جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة بدعم أمريكي مباشر.

وحذر البيان من أن “تداعيات العدوان على غزة لن تبقى محصورة، بل ستمتد آثارها إلى دول وعواصم أخرى في حال استمرار الصمت والتخاذل العربي والدولي”، معتبرًا أن التحرك اليوم لنصرة غزة هو الخيار الأفضل قبل أن تتسع رقعة العدوان.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام القوات المسلحة اليمنية بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى وقف العدوان ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، داعيًا الأمة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية.