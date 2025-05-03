إسرائيل تنقل مساعدات إلى قرى درزية ومسيحية جنوبي سوريا (فيديو)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إن قافلة عسكرية إسرائيلية نقلت مساعدات إنسانية إلى القرى الدرزية والمسيحية في جنوب سوريا، حسب ما نقلته عن مصدر أمني.

وأوضح المصدر أنه جرى نقل مواد غذائية ومساعدات لوجستية، بهدف تمكين المجتمع الدرزي في جنوب سوريا من مواجهة “التحديات الإنسانية” المتزايدة في المنطقة.

وبحسب الهيئة، فإن الجيش الإسرائيلي وزَّع نحو 1500 طرد غذائي على القرى الدرزية والمسيحية على الحدود السورية مع الجولان المحتل.

وأشار المصدر إلى أن القرار اتُّخذ بموافقة من “المستوى السياسي” في إسرائيل.

ووفق الهيئة، فإن العملية نُفذت على بُعد نحو 70 كيلومترًا من الحدود الإسرائيلية، في منطقة تصنفها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنها ضمن “منطقة أمنية عازلة”.

وشهدت منطقتا جرمانا وأشرفية صحنايا -اللتان يسكنهما مواطنون من طوائف مختلفة بينها الدروز- اشتباكات مسلحة، أوقعت عشرات القتلى والجرحى. ولاحقًا انتشر الأمن العام في المنطقتين، وبدأ بتنفيذ تفاهمات تفضي بتسليم المجموعات المحلية أسلحتها إلى الدولة.