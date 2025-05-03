الخارجية السودانية: قوات الدعم السريع قتلت 300 مدني في النهود

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، إن قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة في مدينة النهود بولاية غرب كردفان خلال اليومين الماضيين، وقتلت 300 مدني.

وأكدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان مقتل أكثر من 300 مدني، بينهم 21 طفلًا و15 امرأة، في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، جراء هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع.

وأشارت المفوضية في بيان، السبت، إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، نظرًا لاستمرار حصار المدينة من قِبل قوات الدعم السريع، ومنعها خروج السكان، إضافة إلى إطلاق سراح السجناء، وهو ما فاقم من خطورة الوضع الأمني والإنساني.

وأضافت “ارتكبت قوات الدعم السريع مجزرة مروعة. جريمة حرب مكتملة الأركان وتصفية ممنهجة بحق المدنيين، إلى جانب أعمال نهب واسعة استهدفت الأسواق والمرافق الصحية، من بينها مستشفى النهود التعليمي -وهو المستشفى الوحيد بالمدينة- وكذلك مخزن الإمدادات الطبية وعدد من الصيدليات الخاصة، مما أدى إلى توقف الخدمات الصحية وتعريض حياة آلاف المرضى والمصابين للخطر”.

وكانت مدينة النهود تحت سيطرة الجيش، وتحولت منذ يوليو/تموز 2024 إلى العاصمة الإدارية المؤقتة لولاية غرب كردفان، عقب سقوط عاصمتها الأصلية “الفولة” بأيدي الدعم السريع.

ويشهد السودان حربًا متواصلة بين قوات الجيش السوداني و”الدعم السريع” منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، أسفرت عن آلاف القتلى ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.