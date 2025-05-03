شاهد: 10 شهداء من عائلة واحدة في خان يونس

ودعت عائلة البيرم في قطاع غزة، اليوم السبت، 10 شهداء من أفرادها ارتقوا جميعا في غارة جوية على محيط مستشفى ناصر الطبي.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة البيرم في مخيم خان يونس ما أدى لاستشهاد 10 أشخاص حتى الآن، بينهم أطفال ونساء، ولا تزال قوات الدفاع المدني والأهالي يرفعون الأنقاض بحثا عن مزيد من الشهداء.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يرتكب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في القطاع خلّفت أكثر من 170 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.