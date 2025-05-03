غزة.. 22 شهيدا جراء غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يطال مناطق متفرقة من القطاع (شاهد)

شهدت مناطق وسط قطاع غزة، فجر اليوم السبت، قصفًا مدفعيًا مكثفًا نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف شمال مخيم البريج وشارع صلاح الدين، أحد الشوارع الحيوية التي تربط محافظات القطاع.

وأفادت مصادر ميدانية للجزيرة مباشر، بتعرض شمال مخيم النصيرات ومنطقة الشعف شرق حي التفاح في مدينة غزة لقصف مماثل، ما أدى إلى وقوع إصابات واندلاع حرائق في مواقع سكنية عدة.

وداع مؤلم بعد قصف نادي البريج

وفي مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، ودّعت عائلة مقداس أبناءها الذين استشهدوا إثر قصف إسرائيلي استهدف نادي البريج في مخيم البريج، يوم أمس.

ومنذ منتصف ليل أمس الجمعة، ارتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي إلى 22 شهيدًا، توزعوا في مناطق مختلفة من القطاع، كان أبرزها مجازر في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث استشهد 11 فردًا من عائلة البيرم إثر استهداف منزلهم غرب المدينة.

كما استشهد 3 فلسطينيين داخل خيمة في منطقة المواصي، في حين سقط 4 شهداء من عائلة زعرب في حي بطن السمين بخان يونس أيضًا.

وأفادت المصادر بانتشال جثمان شهيد في حالة تحلل من شاطئ مدينة رفح، إلى جانب استشهاد طفلة نتيجة مضاعفات سوء التغذية، وشهيدين في حي الدرج بمدينة غزة.

مجزرة جديدة بحق عائلة نصير في الشعف

وفي واحدة من أبشع المجازر التي وقعت خلال الساعات الماضية، وصل إلى مستشفى المعمداني جثامين 7 شهداء من عائلة نصير، بعد قصف منزلهم في منطقة الشعف شرق مدينة غزة.

ووصلت فرق الإسعاف إلى الموقع بصعوبة بسبب شدة القصف وخطر إعادة الاستهداف، وتمكنت من نقل الضحايا في ظل ظروف إنسانية قاسية.

وأعلنت طواقم الدفاع المدني أنها نجحت في إجلاء 7 مصابين بعد قصف خيمتهم قرب بوابة أصداء الشمالية في خان يونس، وأكدت الفرق الميدانية أنها سيطرت على النيران التي اندلعت عقب القصف، رغم ما تواجهه من صعوبات كبيرة نتيجة نقص المياه وغياب معدات الإطفاء الأساسية، في ظل استمرار القصف وتعطيل طرق الوصول.

وفي تطور آخر، أفادت مصادر للجزيرة مباشر، بإصابة عدد من المواطنين بعد غارة جوية استهدفت منزلًا في مدينة خان يونس فجر اليوم، وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان، وتمكنت من انتشال عدد من المصابين من تحت الركام، وسط حالة من الذهول التي خيمت على سكان المنطقة.

وتأتي هذه التطورات ضمن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، إلى جانب نزوح مئات الآلاف من منازلهم، ويعيش القطاع في ظروف إنسانية مأساوية في ظل الحصار الكامل وانهيار الخدمات الصحية والبيئية، فيما تتواصل النداءات الدولية لإنقاذ المدنيين، دون استجابة فعلية من المجتمع الدولي.