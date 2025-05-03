لابيد: الحرب في غزة غير محسومة.. والحكومة باقية خشية من الانتخابات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن الحرب في قطاع غزة “غير محسومة” ولا يوجد حل حقيقي لها، مضيفا أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باقية فقط لأنها تخشى من الذهاب إلى الانتخابات، على حد قوله.

وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة “معاريف”، أن استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحرب رغم تعهداته السابقة لم يحقق أي نصر، بل تسبب في تفاقم غلاء المعيشة، قائلًا “في ديسمبر/كانون الأول 2023 قال نتنياهو إننا على بعد خطوة من النصر الكامل، من انتصر؟ لا أحد”.

وانتقد لابيد بشدة أداء الحكومة الإسرائيلية، وخصوصًا موقفها من قضية الأسرى، ملمّحًا إلى أن نتنياهو يعرقل أي صفقة تبادل محتملة خوفًا من أن تؤدي إلى نهاية حكمه، وقال “بالنسبة له، إعادة المختطفين تعني نهاية عهده، ولهذا يؤجلها”.

وعن دوافع نتنياهو، قال لابيد “لا أراه قويًا، بل متمسكًا بالكرسي بيأس، خائفًا من المحاكمة، وخائفًا أن يُذكر فقط بسبب كارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول”، كما أشار إلى أن الوضع السياسي في إسرائيل متدهور منذ عام 2015، مشيرًا إلى أن ما نشهده الآن هو “تمسك يائس بالبقاء السياسي وليس قيادة حقيقية”.

وفي تقييمه لفرص المعارضة، قال لابيد إن إسقاط الحكومة عبر البرلمان نادر جدًا، لكن المعارضة تعمل على “تهيئة الظروف لسقوطها”، مضيفًا “القوة في المحاولة لا في النتيجة، وأنا أفعل كل ما بوسعي لإسقاط هذه الحكومة”.

وختم لابيد حديثه بالتأكيد على رغبته في أن يكون رئيس حكومة مستقبلًا، وأنه يعمل بكل جهد لتحقيق ذلك، مشددًا على أن البديل عن الواقع الراهن يجب أن يبدأ بـ”تحديد صورة النهاية” في غزة، لأن “لا يمكن الانتصار في أي حرب دون تصور لما بعد الحرب”.