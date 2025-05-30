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استشهاد الشيخ نائل مصران وعدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي لخيمتهم جنوب غزة (فيديو)

الداعية الفلسطيني الشيخ نائل مصران (الجزيرة مباشر)
الداعية الفلسطيني الشيخ نائل مصران (مواقع التواصل)
30/5/2025-|آخر تحديث: 06:57 PM (توقيت مكة)

استشهد الداعية الفلسطيني الشيخ نائل مصران بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة، ما أسفر عن استشهاد 14 شخصا بينهم 3 أطفال على الأقل، ونساء.

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ومن بين الشهداء عدد كبير من عائلة الداعية الشيخ نائل مصران وهم محمود، وشيماء، وسهام، وسمية، وريم نائل مصران، وأيضا كل من نائل غازي مصران، وداليا زكي مصران، إضافة إلى ثلاثة أطفال وسيدة لم تعرف هوياتهم.

كما استشهدت المواطنة بسمة إبراهيم حسين البيوك، بعيار ناري أطلقه جيش الاحتلال تجاهها، قرب كراج رفح وسط خان يونس.

وتفاعل عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل مع إعلان استشهاد الشيخ نائل مصران، داعين له بالرحمة والمغفرة، والنصرة لأهل غزة والفلسطينيين، ونعى عدد كبير من المتابعين الشيخ الشهيد.

ونشأ الدكتور نائل مصران في بيئة دينية محافظة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، ثم واصل دراسته العليا في مجال الشريعة، حتى نال درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله، وجمع بين الجانب العلمي الهندسي والتحصيل الشرعي العميق، ما أكسبه احترام واسع في الأوساط الدعوية والعلمية.

وعرف عنه التعمق في القضايا الفقهية الحديثة وربطها بالواقع الفلسطيني والعربي، وهو ما جعله من الأصوات الفكرية المؤثرة في الداخل والخارج.

المصدر : الجزيرة مباشر

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