استشهاد الشيخ نائل مصران وعدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي لخيمتهم جنوب غزة (فيديو)

استشهد الداعية الفلسطيني الشيخ نائل مصران بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة، ما أسفر عن استشهاد 14 شخصا بينهم 3 أطفال على الأقل، ونساء.

ومن بين الشهداء عدد كبير من عائلة الداعية الشيخ نائل مصران وهم محمود، وشيماء، وسهام، وسمية، وريم نائل مصران، وأيضا كل من نائل غازي مصران، وداليا زكي مصران، إضافة إلى ثلاثة أطفال وسيدة لم تعرف هوياتهم.

كما استشهدت المواطنة بسمة إبراهيم حسين البيوك، بعيار ناري أطلقه جيش الاحتلال تجاهها، قرب كراج رفح وسط خان يونس.

وتفاعل عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل مع إعلان استشهاد الشيخ نائل مصران، داعين له بالرحمة والمغفرة، والنصرة لأهل غزة والفلسطينيين، ونعى عدد كبير من المتابعين الشيخ الشهيد.

الشيخ العالم/ د. نائل مصران ، المجاهد الهمام ، الشجاع المقدام، المفوه الفقيه، شهيد في سبيل الله في أعظم أيام العام وفي خير أيام الأسبوع.. pic.twitter.com/ei6f0zlxmh — معاذ حسن𓂆🇵🇸#غزة🔻 (@moazhusam) May 30, 2025

ونشأ الدكتور نائل مصران في بيئة دينية محافظة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، ثم واصل دراسته العليا في مجال الشريعة، حتى نال درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله، وجمع بين الجانب العلمي الهندسي والتحصيل الشرعي العميق، ما أكسبه احترام واسع في الأوساط الدعوية والعلمية.

وعرف عنه التعمق في القضايا الفقهية الحديثة وربطها بالواقع الفلسطيني والعربي، وهو ما جعله من الأصوات الفكرية المؤثرة في الداخل والخارج.

استشهد الآن الشيخ نائل مصران

اللهم آجرنا في مصيبتنا pic.twitter.com/LQupMtON9h — محمود الحسنات ALHASANAT (@mahmoudalhsanat) May 30, 2025

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.. إلى رحمة الله ورضوانه المجاهد الشهيد الشيخ نائل بن غازي صوت الحق ولسان الصدق. على مثل أبي محمود فلتبكي البواكي. pic.twitter.com/7H01Lo5Ffi — محمد يوسف🔻 (@sakerkoresh) May 30, 2025

رحم الله الشهيد نائل مصران.. pic.twitter.com/ODjwgK9jPk — 𓂆 Eyad| إِيَادٌ (@ehajjarr) May 30, 2025

اللهُمَّ أجرنا في مصيبتنا

واخلفنا خيراً منها!

تقبلك الله يا شيخ نائل،

وكتب لكَ أجر علمك وجهادك وثباتك! pic.twitter.com/zEdHl8w3Ay — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) May 30, 2025

الشيخ الداعية المرابط المجاهد نائل مصران يرتقي قبل قليل في قصف خيمته في منطقة القرارة اللهم تقبل عبدك المرابط المجاهد في الشهداء واحشره مع الصديقين والأنبياء واجعل الفردوس الأعلى داره وأعلى عليين قراره اللهم إنه دعا إليك وعلم الناس في سبيلك ورابط وجاهد وصابر وصبر وثبت وثبَّتَ… pic.twitter.com/0tNAt3xIun — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) May 30, 2025