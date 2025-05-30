ترامب يتحدث عن إعلان اليوم أو غدا بشأن غزة (فيديو)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وسنقدّم إعلانا بشأنه اليوم أو غدا”.
وأعلنت حماس أن قيادة الحركة تسلمت من الوسطاء المقترح الجديد لمبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مشيرة إلى أنها تُجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته أخيرا.
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وأكدت الحركة في بيان أنها تدرس مقترح ويتكوف الجديد “بمسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته، وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع”.
وفي سياق آخر، أضاف ترامب، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض “من الرائع التوصل إلى اتفاق مع ايران دون إسقاط قنابل في الشرق الأوسط”، مضيفا أن “إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي لكن يمكنها أن تكون بلدا آمنا وناجحا”.
وأوضح ترامب “نحن قريبون جدا من الوصول إلى اتفاق مع إيران، وهم يريدون ذلك معنا، ولا يريدون استهدافهم”.
إشادة بجهود ماسك
وأشاد ترامب خلال مؤتمره الصحفي بجهود إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا والرئيس السابق لإدارة الكفاءة الحكومية، الذي كان واقفا بجوار ترامب أثناء المؤتمر الصحفي، وذلك بعد أن أعلن ماسك أنه سيغادر منصبه الأربعاء.
وأكد ماسك أنه مستعد لمواصلة تقديم خدماته للحكومة الأمريكية، وأن يبقى “صديقا ومستشارا”، وفق ما يكلفه به ترامب.
وتحدَّث ترامب عن جهود ماسك في خفض النفقات الحكومية، من خلال إدارة الكفاءة الحكومية التي كان يرأسها، موضحا أنه “أحدث تغييرا جذريا في طريقة عمل الهيئات الحكومية في واشنطن”، وأن فريق الكفاءة الحكومية يواصل عمله للكشف عن الفساد والاحتيال.
وأجاب ترامب عن أسئلة في موضوعات عدة أخرى، وهذا أهم ما قاله:
- إذا لم تتم الموافقة على قانون الضرائب الذي اقترحته فسوف ترتفع الضرائب بشكل غير مسبوق قد يصل إلى 68%.
- إذا تمّت الموافقة على قانون الضرائب فسوف يكون لدينا أكبر تخفيض للضرائب في تاريخ الولايات المتحدة.
- أتوقع تمرير قانون الضرائب لأن الجمهوريين يدعمونه.
- 5 آلاف يُقتلون كل أسبوع في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ويجب وضع حد للحرب بأسرع وقت ممكن.
- بوتين وزيلينسكي كلاهما عنيدان.
- 21 مليون شخص تدفقوا إلى بلادنا بشكل غير شرعي، ومنهم الكثير من المجرمين.
- هناك آلاف من المهاجرين غير النظاميين من القتلة ومَن كانوا في مؤسسات للصحة العقلية وتم إرسالهم إلى بلادنا.
- جامعة هارفارد لديها 31% من الأجانب بين طلبتها ولا يمكنها تقديم منح بقيمة 5 مليارات دولار.
- جامعة هارفارد معادية للسامية، ولست معاديا للطلبة الأجانب الذين لا يسببون مشكلات لبلادنا.
- الصين انتهكت جزءا كبيرا من الاتفاق معنا وسوف أتحدث للرئيس شي ونأمل أن نصل إلى اتفاق.