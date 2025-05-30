ترامب يتحدث عن إعلان اليوم أو غدا بشأن غزة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وسنقدّم إعلانا بشأنه اليوم أو غدا”.

وأعلنت حماس أن قيادة الحركة تسلمت من الوسطاء المقترح الجديد لمبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مشيرة إلى أنها تُجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته أخيرا.

وأكدت الحركة في بيان أنها تدرس مقترح ويتكوف الجديد “بمسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته، وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع”.

وفي سياق آخر، أضاف ترامب، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض “من الرائع التوصل إلى اتفاق مع ايران دون إسقاط قنابل في الشرق الأوسط”، مضيفا أن “إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي لكن يمكنها أن تكون بلدا آمنا وناجحا”.

وأوضح ترامب “نحن قريبون جدا من الوصول إلى اتفاق مع إيران، وهم يريدون ذلك معنا، ولا يريدون استهدافهم”.

إشادة بجهود ماسك

وأشاد ترامب خلال مؤتمره الصحفي بجهود إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا والرئيس السابق لإدارة الكفاءة الحكومية، الذي كان واقفا بجوار ترامب أثناء المؤتمر الصحفي، وذلك بعد أن أعلن ماسك أنه سيغادر منصبه الأربعاء.

وأكد ماسك أنه مستعد لمواصلة تقديم خدماته للحكومة الأمريكية، وأن يبقى “صديقا ومستشارا”، وفق ما يكلفه به ترامب.

وتحدَّث ترامب عن جهود ماسك في خفض النفقات الحكومية، من خلال إدارة الكفاءة الحكومية التي كان يرأسها، موضحا أنه “أحدث تغييرا جذريا في طريقة عمل الهيئات الحكومية في واشنطن”، وأن فريق الكفاءة الحكومية يواصل عمله للكشف عن الفساد والاحتيال.

وأجاب ترامب عن أسئلة في موضوعات عدة أخرى، وهذا أهم ما قاله: