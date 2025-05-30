“حملة صليبية”.. هجوم إسرائيلي حاد على ماكرون وبن غفير يذكّره بصفعة زوجته

اتهمت الخارجية الإسرئيلية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بشن ما وصفته بـ”حملة صليبية ضد الدولة اليهودية”.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة إكس إن “ماكرون غير مهتم بالحقائق، إذ لا يوجد حصار لمنع لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهذا مجرد كذب صريح”.

وأضافت أن إسرائيل تقوم حاليا بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة عبر ما وصفته بـ”جهدين متوازيين”، أولهما “دخول نحو 900 شاحنة من المساعدات من إسرائيل إلى غزة هذا الأسبوع، ولا تزال المئات منها في انتظار قيام الأمم المتحدة بتسلمها وتوزيعها”، وفق الخارجية الإسرائيلية.

والجهد الثاني الذي تقوم به إسرائيل، وفق منشور خارجيتها، هو “قيام صندوق غزة للمساعدات الإنسانية، الذي بدأ عمله هذا الأسبوع، بتوزيع مليوني وجبة طعام وعشرات الآلاف من صناديق المساعدات”.

دعم ماكرون لدولة فلسطينية

وواصلت الخارجية الإسرائيلية انتقادها للرئيس الفرنسي بالقول “بدلا من الضغط على الجهاديين الإرهابيين يريد ماكرون مكافأتهم بدولة فلسطينية، ولا شك أن عيدها القومي سيكون يوم 7 أكتوبر”، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في هذا اليوم عام 2023.

وأشارت إلى أنه “في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل للهجوم على جبهات عدة في محاولة لتدميرها، يسعى ماكرون لفرض عقوبات عليها”، مضيفة أن “حماس من جانبها رحبت ببيان ماكرون، وتعرف السبب”.

هجوم بن غفير على ماكرون

وفي السياق ذاته، شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير هجوما حادّا على ماكرون، ووصفه بأنه “أحمق مفيد للإرهاب الإسلامي”.

وأضاف في منشور بالفرنسية على إكس، اليوم الجمعة، أن “تملقه (ماكرون) لحماس لن ينتهي بصفعة بسيطة عند نزوله من الطائرة، وحتى الخوذة لن تنفعه”، في سخرية من الصفعة التي تلقاها ماكرون من زوجته، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة.

وتابع “الإرهاب الإسلامي سينفجر في وجه جميع المواطنين الفرنسيين. وعندما يدرك ماكرون ذلك، سيكون الأوان قد فات. أيها المواطنون الفرنسيون، استفيقوا”.

Macron fait le jeu du terrorisme islamique.

. Sa flatterie envers le Hamas ne se terminera pas par une simple gifle à la sortie de l’avion, et même un casque ne l’aidera pas. Le terrorisme islamique explosera au visage de tous les citoyens français. Lorsque Macron comprendra… pic.twitter.com/r6wRr2gDnp — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 30, 2025

ماكرون: سنفقد مصداقيتنا

يأتي هذا الهجوم الإسرائيلي على ماكرون بعد أن أكد، اليوم الجمعة، أن الاعتراف بدولة فلسطينية “ليس مجرد واجب أخلاقي، بل ضرورة سياسية أيضا”.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك في سنغافورة مع رئيس وزرائها لورانس وونغ، إن “الغرب يخاطر بفقدان مصداقيته أمام العالم إذا تخلى عن غزة وسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء”.

وأضاف ماكرون “الحصار الإنساني (لقطاع غزة) يخلق وضعا لا يمكن الدفاع عنه على الأرض”.

وقال “لذا، إذا لم تكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة، فمن الواضح أنه سيتعين علينا تشديد موقفنا الجماعي”، مضيفا أن فرنسا قد تفكر في تطبيق عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.

وتابع “لكن لا يزال لديَّ أمل في أن تغيّر الحكومة الإسرائيلية موقفها، وأن تحدث في نهاية المطاف استجابة إنسانية”.