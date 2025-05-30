دراسة تحذر: لا تشرب القهوة في هذا الوقت من اليوم

كشف باحثون أن الكافيين لا يؤثر فقط في اليقظة خلال النهار، بل يترك أثرا واضحا في نشاط الدماغ أثناء النوم، خاصة عند فئة الشباب.

الدراسة التي أجرتها جامعة مونتريال الكندية، شارك فيها 40 شخصا بالغا، تتراوح أعمارهم بين 20 و58 عاما. وتم تسجيل نشاط أدمغتهم أثناء النوم باستخدام جهاز تخطيط كهرباء الدماغ (EEG) في ليلتين مختلفتين، إحداهما بعد تناول كبسولات كافيين قبل النوم، والأخرى بعد تناول دواء وهمي (بلاسيبو).

وأظهرت النتائج أن الكافيين يجعل نشاط الدماغ أكثر تعقيدا أثناء النوم، ويزيد من ما يُعرف بـ”الحرج العصبي”، وهي حالة يكون فيها الدماغ في توازن بين الهدوء والفوضى. وهي حالة مفيدة للانتباه والتركيز في النهار، لكنها قد تعوق الاسترخاء اللازم أثناء النوم.

تأثير واضح في مراحل النوم العميق

ولاحظ الباحثون أن الكافيين يقلل من الموجات البطيئة في الدماغ، المرتبطة بالنوم العميق والمريح، ويزيد من الموجات المرتبطة باليقظة. وهذا يعني أن الدماغ قد يبقى نشطا حتى أثناء النوم، مما قد يؤثر في قدرته على التعافي وتثبيت الذكريات.

وكان تأثير الكافيين أقوى بكثير لدى المشاركين الأصغر سنا (20 إلى 27 عاما) خصوصا خلال مرحلة النوم العميق التي تتشكل فيها الأحلام.

ويُعتقد أن السبب يعود إلى وجود عدد أكبر من مستقبلات “الأدينوزين” لديهم، وهي المادة التي تتراكم في الدماغ مع مرور اليوم وتؤدي إلى الشعور بالنعاس.

دعوة لفهم تأثير الكافيين حسب العمر

وأكد الباحثون أهمية فهم تأثير الكافيين في الدماغ بحسب العمر والحالة الصحية، خاصة أن استهلاكه شائع جدا بوصفه محفزا يوميا.

وأوصوا بإجراء مزيد من الدراسات لمعرفة كيفية تأثير هذه التغيرات في نشاط الدماغ على الصحة العقلية والأداء اليومي، مما قد يساعد مستقبلا على تقديم توصيات شخصية بشأن استهلاك الكافيين.

وتوجد مادة الكافيين في الشاي والقهوة والشيكولاتة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، مما يجعلها من أكثر المواد المنبهة استخداما في العالم.