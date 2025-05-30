وسط تحديات كبيرة.. سودانية تفوز بالمركز الثاني في جائزة الاستدامة العالمية (فيديو)

أحرزت السودانية أمل خليل يوسف -نائب مدير مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة كردفان- المركز الثاني في جائزة الاستدامة العالمية، التي تكرّم أكثر خمس نساء تأثيرا في مجتمعاتهن على مستوى العالم، وذلك تقديرا لجهودها في مجالات التنمية المجتمعية والعمل البيئي في السودان.

وفي حديث للجزيرة مباشر، قالت أمل خليفة إن هذه الجائزة سنوية عالمية، تقدمها الرابطة العالمية للتنمية المستدامة في بريطانيا، وإن هدفها من المشاركة كان إثبات أن النساء في السودان استطعن الصمود ومواصلة العمل رغم الحرب.

وقالت أمل إنها واجهت تحديات كبيرة خلال مشاركتها بسبب الأوضاع في مدينة الأُبيض بغرب السودان، وقالت “كانت المدينة محاصرة، والوضع صعب، والإنترنت كان مقطوعا، والوقت المتاح قصير جدا لحصر الأنشطة”.

أهداف التنمية المستدامة

وأوضحت أمل أنها أسهمت في ستة من أهداف التنمية المستدامة، من بينها هدفان يتعلقان بالمساواة والعدالة بين الجنسين، وهدف خاص بالتغير المناخي، بالإضافة إلى عملها على هدف يرتبط بالتعليم.

وأشارت إلى أن الجائزة، التي حصلت عليها في اليوم العالمي للمرأة، ألهمت العديد من النساء السودانيات للمشاركة في العام المقبل، وقالت إن الجائزة شجعت النساء على الطموح والمشاركة.

وأكدت أهمية مشاركة السودانيات في المسابقات والمحافل الدولية، وقالت إن حضور المرأة السودانية في الجوائز العالمية يُعَد مصدر فخر للبلاد، خاصة في ظل الظروف الصعبة من حرب وانقطاع للكهرباء والاتصالات.