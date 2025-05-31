أخطاء شائعة أثناء الشواء قد تكلفك صحتك

حذّرت دراسة استقصائية، من أن بعض المفاهيم المتداولة بين محبي حفلات الشواء تشكل خطرا صحيا جديا، لا سيما مع اقتراب موسم الصيف.

وأشارت الدراسة التي شملت 2000 شخص من عشاق حفلات الشواء في بريطانيا، إلى أن الاعتقاد بأن “التراب يضيف نكهة” أو أن “اللهب يقتل البكتيريا” لا يستند إلى أساس علمي، وقد يؤدي إلى التسمم الغذائي أو أمراض أخرى ناجمة عن البكتيريا.

نتائج صادمة

ووفقا للبروفيسور كريستوفر إليوت، مؤسس معهد الأمن الغذائي العالمي في جامعة كوينز بلفاست، فإن واحدًا من كل 6 أشخاص يعتقد أن اللهب قادر على قتل أنواع البكتيريا جميعها، بينما رأى أكثر من ربع المشاركين أن الأوساخ تضيف نكهة للطعام.

وكشفت الدراسة، التي أُجريت بالتعاون مع شركة “Oven Pride” في إطار حملتها “اشوِ بفخر”، أن 24% من المشاركين يعتبرون أن الشواية تصبح نظيفة بمجرد كشطها، و11% يستخدمون الأدوات نفسها للطعام النيء والمطهو.

وأكد إليوت أن “الشواية المتسخة تمثل خطرا على الصحة”، مشددًا على أن بعض البكتيريا مثل الإيكولاي والسالمونيلا، يمكنها البقاء على قيد الحياة في حال عدم تنظيف الشواية بشكل جيد.

وأضاف أن الحرارة العالية لا تضمن قتل الجراثيم، إذ يمكن أن تعيش في الدهون المتراكمة وفي المناطق الباردة بالشواية، مشيرًا إلى أن تراكم هذه الدهون قد يؤدي أيضًا إلى اشتعال اللهب واحتراق الطعام.

مخالفات صحية شائعة

ومن بين المخالفات الصحية الأخرى التي رُصدت في الدراسة، عدم تغطية الطعام لحمايته من الحشرات، وترك الطعام في العراء لفترات طويلة، بالإضافة إلى إعادة وضع الطعام على الشواية بعد سقوطه على الأرض.

كما أظهرت النتائج أن 22% من أصحاب الشوايات لم يقوموا مطلقًا بتنظيفها (باستثناء السطح العلوي)، و16% يعتقدون أن التنظيف “أحيانا” فقط يكفي، فيما رأى 23% أن تنظيف الشواية مهمة “غير محببة”.

وبيّن الاستطلاع أن 28% من الأشخاص امتنعوا عن استخدام الشواية بسبب اتساخها الشديد أو لعدم رغبتهم في تنظيفها، ورغم ذلك، أقر 42% أنهم يكونون أكثر قلقًا من الجراثيم عند الشواء مقارنة بطهي الطعام داخل المنزل، لكنهم في المقابل يتعاملون مع الشواية بمعايير نظافة أقل.

دعوة إلى معايير صارمة

وأكد إليوت أهمية اتباع معايير النظافة والسلامة في الشواء كما هو الحال في المطبخ المنزلي، وقال “عامل شوايتك كما تعامل المقلاة أو لوح التقطيع.. نظفها بعد كل استخدام، فالنار وحدها لن تحمي طعامك ولا صحتك”.

وأظهرت الدراسة أن 36% من المشاركين يستخدمون فرشاة الشواء لتنظيف السطح، و35% يفضلون نقع الشواية في الماء والصابون، ومع ذلك أعرب 54% من المشاركين عن دهشتهم عندما قيل لهم إن شواياتهم تحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا.

وختم إليوت بالتشديد على أن “أفضل نكهة في حفلات الشواء تأتي من الدخان والحرارة وجودة الطعام، لا من بقايا البرغر من الأسبوع الماضي”.