بعد صفعة ماكرون.. كدمة غامضة في وجه ماسك تحول حدثا بالبيت الأبيض إلى مشهد كوميدي (فيديو)

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الانتباه بعد ظهور كدمة واضحة حول عينه، الأمر الذي دفع أحد الصحفيين في البيت الأبيض، لسؤاله عمّا حدث.

وعند سؤاله عن سبب الكدمة، أجاب ماسك مبتسمًا “حسنًا، لم أكن في أي مكان قريب من فرنسا“، في إشارة ساخرة إلى حادثة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام، ما أثار ضحك الحاضرين وتساؤلات عن مغزى التصريح.

لكمة “إكس”

وسرعان ما أوضح ماسك أنه كان يلهو مع ابنه الصغير “إكس”، وقال ممازحًا “قلت له: هيا اضربني في وجهي، ففعل.. واتضح أنه حتى لكمة طفل في الخامسة يمكنها ترك كدمة”.

وتابع بأن الإصابة لم تكن مؤلمة في البداية، لكنها ظهرت لاحقًا بشكل واضح، فيما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مازحًا أنه لم يلاحظ الكدمة من قبل.

لمّح إلى “صفعة ماكرون”.. إيلون ماسك مازحا عن سبب إصابته في عينه: لم أكن في فرنسا pic.twitter.com/nHONhasqT8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 30, 2025

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت خلال الأيام الماضية بلقطات مصورة تظهر ماكرون بجانب بوابة الطائرة الرئاسية عقب وصولها إلى فيتنام، قبل أن تمتد يد زوجته، التي كانت تقف بمكان غير مرئي من الخارج، لتصفعه على وجهه بشكل مفاجئ.

ودفعت الصفعة الرئيس الفرنسي إلى التراجع خطوات إلى الوراء بينما كانت عدسات الكاميرا ترصد الحادثة المثيرة للجدل، لكن ماكرون استعاد عافيته بسرعة ولوح للكاميرات.