ترامب يعلق على فيديو ماكرون وزوجته ويقدم له نصيحة (شاهد)

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الجمعة، عما إذا كان شاهد الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من زوجته، فأجاب مبتسما بقوله “نعم”.

وعن النصيحة التي يمكن أن يوجهها “قائد لقائد آخر” قال ترامب خلال المؤتمر إنه يجب على ماكرون “أن يتأكد أن الأبواب مغلقة”، في إشارة إلى أن باب الطائرة التي كان ماكرون على متنها عند وصوله إلى العاصمة الفيتنامية هانوي مفتوحا، الأمر الذي مكن عدسات الكاميرات من التقاط مشهد الصفعة.

وأضاف ترامب أنه تواصل بعدها مع ماكرون وهو بحالة جيدة، لكنه لا يعرف تفاصيل ما حدث.

وأظهرت المشاهد التي التقطتها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، مساء الأحد، في مطار هانوي، باب طائرة الرئيس وهو يُفتح، وبدا من خلاله ماكرون وهو لا يزال داخل الطائرة. وفي تلك اللحظة، شوهدت يد زوجته بريجيت وهي توجه إلى زوجها صفعة، من دون أن تظهر من خلف الباب.

بدا ماكرون مفاجَأً لكنه استدار بسرعة لتحية الحاضرين، وعندما نزل الزوجان الرئاسيان السلم، مد ماكرون ذراعه لبريجيت فلم تمسكها وتمسكت بحافة السلم.

وسرعان ما انتشر الفيديو على مواقع التواصل، ونفى قصر الإليزيه في البداية صحتها ثم اعترف بها لاحقا.

ومن جانبه قال ماكرون للصحفيين في هانوي “كنت أتشاحن، أو بالأحرى أمزح مع زوجتي”. وأضاف “هذا لا شيء”.