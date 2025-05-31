حماس تسلّم ردها على مقترح ويتكوف.. إليك التفاصيل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، تسليم ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الوسطاء.

وقالت حماس في بيان “بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع”.

وأضاف البيان “في إطار هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثمانا، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين”.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى الإعلان بشأنه اليوم أو غدا، وفقا لحديثه.

وأعلنت حماس، أمس، أنها تسلمت من الوسطاء المقترح الجديد لمبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها تُجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأنه.