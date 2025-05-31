شاهد: لحظة استهداف مبنى سكني في غزة بغارة إسرائيلية

حصلت الجزيرة مباشر على مشاهد رصدت لحظة استهداف غارة إسرائيلية بناية عاشور في البلدة القديمة بمدينة غزة، اليوم السبت، التي أدت إلى انهيار كامل للمبنى وتضرر عشرات المحال التجارية القريبة منه.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مركز جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، وقصفت طائرات الاحتلال شقة في برج “أبو الحصين” في أرض الشنطي شمالي مدينة غزة.

ودمر الطيران الحربي الإسرائيلي 3 منازل بحي العمور في بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على برج سكني في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا، بعد ظهر اليوم، في محيط شارع كشكو شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54381 شهيدا و124054 مصابا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن بين الحصيلة 4117 شهيدا و12013 مصابا، منذ 18 مارس/آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة 60 شهيدا و284 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.