تنبيه عاجل للحجاج.. لا تغادروا المخيمات في يوم عرفة خلال هذا التوقيت

حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، الحجاج من الخروج من الخيام من الساعة (10 صباحا) وحتى الرابعة عصرا للحفاظ على سلامتهم مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها “كثفت جهودها وجاهزية خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام ليؤدوا مناسكهم بكل راحة وسكينة”.

ودعت الوزارة الحجاج إلى الالتزام بالبقاء في المخيمات يوم عرفة من الساعة “10 صباحا وحتى الرابعة عصرا”، وعدم الخروج إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة، وذلك حفاظا على سلامتهم من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام والتقيد بجداول التفويج المعتمدة من الجهات المختصة، وعدم مخالفتها في مراحل الانتقال جميعها بين المشاعر المقدسة، وضرورة استخدام وسائل النقل المعتمدة ضمن نمط المواصلات المتفق عليه في المشاعر المقدسة، وعدم الخروج مشيا على الأقدام للتنقل بين المواقع خلال الوقت المشار إليه.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 25 حالة إصابة بالإجهاد الحراري منذ بداية موسم الحج الحالي.

اطّلع على الحقيبة الصحية التوعوية بـ8 لغات؛ لتعزيز وعيك الصحي، ولحجّ ميسر ومطمئن.#حج_بصحة

In all languages, we care about pilgrims' health.

Explore the health awareness kit to promote health and well-being among pilgrims.

Translated into 8 Languages

