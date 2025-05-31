تنبيه عاجل للحجاج.. لا تغادروا المخيمات في يوم عرفة خلال هذا التوقيت

حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، الحجاج من الخروج من الخيام من الساعة (10 صباحا) وحتى الرابعة عصرا للحفاظ على سلامتهم مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها “كثفت جهودها وجاهزية خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام ليؤدوا مناسكهم بكل راحة وسكينة”.

يوم عرفة

ودعت الوزارة الحجاج إلى الالتزام بالبقاء في المخيمات يوم عرفة من الساعة “10 صباحا وحتى الرابعة عصرا”، وعدم الخروج إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة، وذلك حفاظا على سلامتهم من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.

التقيد بجداول التفويج

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام والتقيد بجداول التفويج المعتمدة من الجهات المختصة، وعدم مخالفتها في مراحل الانتقال جميعها بين المشاعر المقدسة، وضرورة استخدام وسائل النقل المعتمدة ضمن نمط المواصلات المتفق عليه في المشاعر المقدسة، وعدم الخروج مشيا على الأقدام للتنقل بين المواقع خلال الوقت المشار إليه.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 25 حالة إصابة بالإجهاد الحراري منذ بداية موسم الحج الحالي.

اطّلع على الحقيبة الصحية التوعوية بـ8 لغات؛ لتعزيز وعيك الصحي، ولحجّ ميسر ومطمئن.#حج_بصحة In all languages, we care about pilgrims' health.

Explore the health awareness kit to promote health and well-being among pilgrims.

Translated into 8 Languages — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) May 15, 2025

استعدادات موسم الحج

وتستعدّ السعودية لاستقبال أكثر من مليون حاج هذا العام، مسخّرة الذكاء الاصطناعي ومكثّفة المساحات المظللة ومرشّات المياه، لمواجهة حرارة الصيف.

وقال وزير الحج توفيق الربيعة، إن التخفيف من وطأة الحرّ الشديد يبقى أولوية قصوى لدى الجهات المنظمة في موسم الحج، وأضاف أن من أبرز التحديات التي تواجههم هي ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح الربيعة أنه تمّ حشد أكثر من 40 جهة حكومية و250 ألف موظف هذا العام في موسم الحج، وضاعفت السلطات جهودها للتقليل من المخاطر المرتبطة بالحرارة.

كما تمّ توسيع المساحات المظللة بنحو 50 ألف متر مربع، وستُجهَّز أكثر من 400 وحدة تبريد، فيما سيكون الآلاف من الكوادر الطبية على أهبة الاستعداد للتدخّل طوال فترة الحج.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالا لأعمال سابقة شهدتها الأعوام الماضية، من بينها تحسينات في المناطق المحيطة بالمسجد الحرام وتغطية الطرق الإسفلتية بمادة خاصة لتخفيف درجات حرارة الأسطح.