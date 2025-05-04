“إسرائيل سترد على أسيادهم”.. نتنياهو يتوعد إيران بعد هجوم أنصار الله على مطار بن غوريون

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران برد حاسم ومباشر بعد الهجوم الصاروخي الذي نفذته جماعة أنصار الله اليمنية على مطار بن غوريون، واصفا إيران بأنها “الأسياد الإرهابيون” لجماعة أنصار الله.

وقال نتنياهو في تصريح نشره عبر منصة إكس “هجمات الحوثيين مصدرها إيران. إسرائيل سترد على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي، وسترد على أسيادهم الإرهابيين الإيرانيين في الوقت والمكان الذي نختاره نحن”.

وأضاف أن الهجوم على مطار بن غوريون -يعد المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل– لن يمر دون رد، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراء المناسب في التوقيت الذي تحدده.

وشدد نتنياهو على أن الهجمات التي تشنها أنصار الله هي بالأساس هجمات إيرانية يجري تنفيذها عبر وكلاء، قائلا “الرئيس دونالد ترامب كان محقا تماما، فهجمات الحوثيين تنطلق من إيران”.

وفي رد منفصل، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس أن الهجوم الأخير أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين، ووصفت أنصار الله بأنهم “الذراع والرأس الإيرانيان”.

وأضاف البيان “الحوثيون الذين يبعدون حوالي 2000 كيلومتر عن إسرائيل يهاجمونها دون أي استفزاز. هم لا يستهدفون إسرائيل وحدها، بل يهددون أيضا طرق الشحن الدولية. هذه هجمات إيرانية ويجب على العالم محاسبة إيران”.

وأوضحت الخارجية أن تل أبيب تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها وستمارس هذا الحق في التوقيت الذي تراه مناسبا، مشيرة إلى أن الهجوم الأخير يعد تصعيدًا خطيرا في استخدام إيران لوكلائها لزعزعة الأمن في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من اليمن أصاب محيط مطار بن غوريون وسط البلاد، في حادثة توصف بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق، وأكد جيش الاحتلال أنه يعمل على التحقيق في الواقعة بعد أن أعلن رصد الصاروخ ومحاولة اعتراضه.

وأعلن يحيى سريع -المتحدث العسكري باسم “أنصار الله”- مسؤولية الجماعة عن الهجوم، موضحا أن العملية نفذت باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح.