باع حلمه ليسعف الجرحى.. رجل أعمال تركي يتبرع بفيلا لبناء مستشفى في غزة (فيديو)

قرر رجل الأعمال التركي رضوان تاش تيمور، البالغ من العمر 36 عاماً، التبرع بفيلا فاخرة بناها حديثاً في مدينة أضنة جنوب تركيا، لصالح إعادة إعمار مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أن دمّرته الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

الفيلا، المكونة من طابقين، شيّدها تيمور في قضاء “تشكورأوفا” في مارس/آذار 2023، وكان يخطط للانتقال إليها مع زوجته وأطفاله الأربعة. لكن المأساة الإنسانية في غزة غيّرت مسار حياة العائلة بالكامل.

يقول تيمور لوكالة الأناضول “قررت أن أتبرع بالفيلا التي ترونها خلفي لبناء مستشفى في غزة. في البداية اتخذت القرار في داخلي، لكنني بالطبع كنت بحاجة لموافقة زوجتي، خاصة وأننا حلمنا معاً بأن نعيش فيها مع أطفالنا”.

ويضيف “عندما طرحت الموضوع عليها، أخبرتها بنيتي في التبرع بالمنزل لصالح إنشاء مستشفى في غزة، وكان ردّها أنها تؤيد القرار وتدعمني فيه، وهذا ما منحني القوة للمضي قدماً”.

راحة نفسية وسكينة داخلية

ويضيف تيمور “إخواننا في فلسطين يعيشون أحداثاً لا نستطيع نحن حتى أن نراها على شاشات هواتفنا، فكيف يمكن لنا أن نكون غير مبالين؟ حين قررت التبرع، شعرت براحة نفسية وسكينة داخلية، كأن جزءاً مني قد وُجد هناك في غزة”.

وعقب اتخاذ القرار، قام وقف الأيتام في تركيا بإرسال فريق ميداني لزيارة الفيلا، حيث تم تقييمها وتسجيلها في السجلات الرسمية للوقف، استعداداً لتوجيه قيمتها لصالح مشروع إعادة إعمار المجمع الطبي الذي يمثل أحد الشرايين الأساسية في النظام الصحي جنوب القطاع.

تأتي هذه المبادرة في ظل تدمير واسع النطاق تعرّضت له المؤسسات الطبية الفلسطينية، لا سيما في خان يونس، حيث تعرّض مجمع ناصر الطبي لقصف متكرر، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وفقدان القدرة على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة في ظل الحرب.