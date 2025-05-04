“سرايا القدس” تبث مشاهد لتفجير آليات إسرائيلية بعبوات معاد تدويرها من مخلفات الاحتلال (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مشاهد مصورة لعمليات تفجير عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.

وأظهر الفيديو قيام عناصر السرايا بتجهيز عبوات ناسفة، قالت إنها “أعيد تدويرها من مخلفات العدو”.

كما وثقت المشاهد لحظات استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية أثناء توغلها في المنطقة.

وأكدت سرايا القدس أن هذه العمليات تأتي في سياق “معركة طوفان الأقصى“، مشددة على استمرار المقاومة ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.