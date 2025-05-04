شهادات من الميدان.. الاحتلال يلاحق الصحفيين في الضفة الغربية بالرصاص والاعتقال (فيديو)

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، روى صحفيون فلسطينيون في طولكرم شمالي الضفة الغربية، المعاناة التي يعيشونها في ممارسة مهنتهم بسبب تضييقات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين.

وبين الرصاص وقنابل الغاز والملاحقة، يعمل هؤلاء الصحفيون في مدينة طولكرم على تغطية الأحداث الميدانية رغم الأخطار والاعتداءات اليومية التي يتعرضون لها من جانب الاحتلال، ويؤكدون أن الحرية “مجرد شعار” وسط ممارسات الاحتلال بحقهم.

شهادات من الميدان

وقال المصور الصحفي حمزة حمدان للجزيرة مباشر “من بداية العدوان الإسرائيلي على طولكرم، نتعرض يوميًّا للمضايقات والاعتداءات. أُطلقت علينا قنابل الغاز والرصاص الحي بشكل مباشر، وحتى محاولات دهس من الجرافات”.

وروى أحد المواقف قائلًا “خلال قيامي بتغطية صحفية وسط المدينة أمس، أجبرني الجنود تحت تهديد السلاح على فتح هاتفي بعد أن علموا أنني صحفي. وتم اقتيادي إلى إحدى الثكنات داخل المخيم، كبَّلوني بالأصفاد البلاستيكية، وغطوا عيني، وتم احتجازي 6 ساعات تحت الشمس مع تفتيش وضرب وشتائم. الاحتلال لا يريد أن يعرف أحد ما يحدث هنا”.

من جهتها، قالت الصحفية نغم الزايط إنها أصيبت خلال تغطيتها لأحداث مخيم طولكرم بشظايا في يدها اليمنى، وبعدها بأيام أصيبت بقنبلة صوت في رأسها، ونُقلت إلى المستشفى بعدما اعتدى عليها جنود الاحتلال بالضرب بشكل وحشي وهددوها بالاعتقال.

وأشارت نغم إلى أن الاحتلال يستخدم طرقًا همجية لمنعهم من التغطية، لكنها أكدت أنها متمسكة بنقل الحقيقة.

وعبَّرت زميلتها تسنيم سليط عن استيائها من التضييقات المستمرة من جانب الاحتلال، وقالت “في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نقف عند أطلال مخيم طولكرم، ولا نجرؤ على الاقتراب أكثر بسبب الاستهداف المباشر من الاحتلال. لقد أُطلق علينا الرصاص الحي من قناص، وتمّت ملاحقتنا بالجرافات، وتعرضنا لقنابل الغاز بشكل مستمر”.

وأضافت “الاحتلال لا يكتفي بمنعنا من العمل، بل يحاول تقييد أفكارنا وأصواتنا”، مشيرة إلى اعتقال الزميل علي السمودي مؤخرًا رغم كبر سنه، وقالت إن اعتقاله يمثل رسالة واضحة بأن الصحافة مستهدَفة دائمًا من جانب الاحتلال، تمامًا كما حدث مع صحفيي غزة والصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة الجزيرة التي قتلها الاحتلال قبل 3 سنوات.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بعد اعتقال الصحفي علي السمودي في جنين قبل أيام، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 49 صحفيًّا.