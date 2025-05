أحد أبرز نجوم ليفربول يعلن الرحيل بنهاية الموسم.. وهذه وجهته

أعلن مدافع نادي ليفربول، ترنت ألكسندر-أرنولد، رحيله عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي، واضعًا حدًّا لمسيرة استمرت عقدين مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبينما لم يعلن اللاعب الإنجليزي وجهته المقبلة، تشير تقارير إلى إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وفي بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، قال ألكسندر-أرنولد (26 عامًا) “بعد 20 عامًا في صفوف نادي ليفربول، حان الوقت كي أؤكد رحيلي في نهاية الموسم. إنه أصعب قرار اتخذته في حياتي”.

وأشار اللاعب، الذي ينتهي عقده مع النادي في 30 يونيو/حزيران المقبل، إلى أن انتقاله جاء بدافع البحث عن “تحدٍّ جديد وخروج من منطقة الراحة”.

وتُوّج ليفربول أخيرًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، معادلًا الرقم القياسي لنادي مانشستر يونايتد.

وأكد ألكسندر-أرنولد أن تركيزه الكامل خلال الفترة الماضية كان على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وقال “لطالما شعرت أن مصلحة الفريق تأتي أولًا، وكان تأمين اللقب هو هدفي الأكبر”.

وأضاف “لقد كان ليفربول عالمي طيلة 20 عامًا، بداية من أكاديمية النادي وحتى الفريق الأول. سأظل ممتنًّا للدعم الذي حظيت به من الجميع، وسأحمل ذكريات لا تُنسى معي أينما ذهبت”.

بدأ ألكسندر-أرنولد رحلته في أكاديمية ليفربول وهو في السادسة من عمره، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب عام 2016. منذ ذلك الحين، خاض 352 مباراة وسجل 23 هدفًا، وأسهم في إحراز النادي مجموعة من الألقاب الكبرى، من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز (مرتين) ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وأصدر ليفربول بيانًا، أعرب فيه عن امتنانه العميق لجهود اللاعب خلال مسيرته مع النادي. وقال البيان، نقلًا عن ألكسندر-أرنولد “لقد حققت كل أحلامي هنا. لكنني الآن بحاجة إلى تجربة جديدة تدفعني للتطور”.

“I want to say it’s not an easy decision and there’s a lot of thought and feeling that has gone into it. I’ve been here 20 years now, loved every single minute of it, achieved all my dreams, achieved everything I’ve ever wanted to here.”

Trent Alexander-Arnold’s interview ⤵️

— Liverpool FC (@LFC) May 5, 2025