إدارة ترامب تقدّم حوافز للمهاجرين غير النظامين لتشجيعهم على الرحيل

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنها ستمنح مهاجرين غير نظاميين وافقوا على العودة طوعًا إلى بلادهم مبلغ ألف دولار، وستتولى تغطية تكاليف سفرهم.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم في بيان اليوم الاثنين “إلى الموجودين هنا بصفة غير نظامية، العودة الطوعية إلى بلادكم هي السبيل الأمثل والأكثر أمانًا والأقل كلفة لمغادرة الولايات المتحدة وتجنب التعرض للتوقيف”.

ولفتت الوزيرة في بيانها إلى أن وزارة الأمن الداخلي “تعرض حاليًّا توفير مساعدة مالية للسفر لأجانب مخالفين ومبلغًا ماليًّا ليعودوا إلى بلادهم، عبر تطبيق ‘سي بي بي هوم’ التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود”.

وقالت الوزارة إن المبلغ قدره ألف دولار، وسيُدفع للأشخاص المعنيين بعد التثبت من عودتهم إلى بلادهم عبر التطبيق.

“وسيلة كريمة لمغادرة الولايات المتحدة”

ووفق بيان الوزارة، فإن عودة المهاجرين غير النظاميين الطوعية إلى بلادهم هي “وسيلة كريمة لمغادرة الولايات المتحدة، وستتيح لأجانب مخالفين تجنب مواجهة مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك”.

وأضافت وزارة الأمن الداخلي أن “التقديرات تفيد بأن استخدام تطبيق ‘سي بي بي هوم’ سيخفّض تكاليف الترحيل بنحو 70%” حتى مع احتساب تغطية تكاليف السفر والمبلغ المالي.

ولفتت إلى أن المتوسط الحالي لتكلفة توقيف مهاجر غير نظامي واحتجازه وترحيله تبلغ 17 ألفًا و121 دولارًا.

وأوردت الوزارة أن مهاجرًا غير نظامي من هندوراس استفاد بالفعل من هذا البرنامج للعودة إلى بلاده.

“وثائق” تضمن الدفع

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين قولها، في مقابلة على قناة فوكس نيوز، إنه سيكون هناك “وثائق” تؤكد جدية العرض الذي تقدمه الوزارة، وتضمن لمن يغادر طوعًا الحصول على مبلغ ألف دولار.

وأضافت ماكلولين “نعدكم بأننا سنقدّم لكم هذا المال، وبأنكم تستطيعون المغادرة اليوم. إنها الطريقة الأكثر أمانًا. لن تُعتقلوا ولن تُحتجزوا، وسنمنحكم رحلة مجانية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جعل الحد من الهجرة غير النظامية أحد أهم وعوده الانتخابية، لكن السيطرة عليها مكلفة وتتطلب موارد ضخمة.

وبينما تضغط الإدارة الجمهورية على الكونغرس لتخصيص زيادة كبيرة في الموارد لإدارة الهجرة والجمارك لإبعاد المهاجرين من البلاد، فإنها تدفع في الوقت ذاته المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى الرحيل الطوعي.