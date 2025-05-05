إيران ترد على اتهامات إسرائيل وأمريكا لها بدعم عمليات “أنصار الله”

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات التي وجهتها واشنطن وتل أبيب لطهران بشأن دعم العمليات التي تنفذها جماعة أنصار الله اليمنية في اليمن بأنها “ادعاءات فارغة ومضللة”.

واعتبرت طهران أن نسب هذه التحركات إليها يمثل “إهانة للشعب اليمني القوي والمضطهد”، الذي اتخذ موقفه الداعم للشعب الفلسطيني “انطلاقًا من قراره المستقل وتضامنه الإنساني والإسلامي”.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، أن “الجيش الأمريكي دخل فعليًا في الحرب ضد الشعب اليمني، دعما لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني، عبر مهاجمة البنية التحتية والأهداف المدنية في مختلف مدن اليمن”، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تشكل “جرائم حرب واضحة وانتهاكًا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكد البيان أن التحرك اليمني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والداعم لغزة “نابع من وعي إنساني وشعور قومي وديني لا علاقة له بأي توجيه خارجي”، مضيفًا أن إصرار واشنطن وتل أبيب على اتهام طهران يهدف إلى “التغطية على الجرائم الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، والتشويش على الرأي العام، واختلاق ذرائع لمزيد من إشعال التوترات في منطقة غرب آسيا”.

وجددت طهران موقفها الداعم للشعب الفلسطيني، كما أدانت “التهديدات الأمريكية والصهيونية الأخيرة”، محمّلة الإدارة الأمريكية و”النظام الإرهابي الصهيوني” مسؤولية ما قد يترتب على هذه السياسات العدائية من نتائج وتداعيات.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن إيران “ستدافع بشكل شامل عن أمنها ومصالحها الوطنية ضد أي عدوان أو عمل غير قانوني”، مؤكدة تصميمها على عدم السماح بتكرار السيناريوهات الفاشلة لتصدير الأزمات الداخلية والخارجية على حساب شعوب المنطقة.