شركات طيران تعلّق رحلاتها إلى إسرائيل بعد إعلان “أنصار الله”

أعلنت شركات طيران عالمية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل، بعد يوم على إطلاق جماعة “أنصار الله” اليمنية صاروخًا استهدف محيط مطار بن غوريون، وإعلانها فرض حصار جوي شامل على إسرائيل.

وقالت مجموعة “لوفتهانزا” الألمانية، الاثنين، إنها علَّقت رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى 11 مايو/أيار بسبب “الوضع الراهن”.

وكانت المجموعة، التي تضم شركات طيران “لوفتهانزا” والخطوط الجوية السويسرية وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية النمساوية، قد أعلنت أمس الأحد تعليق الرحلات حتى 6 مايو.

وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الخطوط الجوية الفرنسية ألغت رحلاتها إلى إسرائيل حتى 13 مايو، بينما أعلنت شركة “ويز إير” تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى صباح الخميس.

جاءت هذه التطورات بعد إعلان جماعة “أنصار الله” في اليمن، الأحد، نيتها تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، وعلى رأسها مطار بن غوريون، عقب ساعات من إطلاق صاروخ استهدف محيط أكبر مطارات إسرائيل، وشل مؤقتًا حركة الملاحة الجوية فيه.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان “ردًّا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن الجماعة عن فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليًّا مطار بن غوريون”.

ودعت الجماعة في بيانها “شركات الطيران العالمية كافة إلى أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره، وإلغاء رحلاتها كافة إلى مطارات العدو المجرم حفاظًا على سلامة طائراتها وعملائها”.

ومرارًا، أعلنت جماعة أنصار الله إطلاق صواريخ باليستية على مطار بن غوريون، لكن للمرة الأولى أقرت إسرائيل، الأحد، بسقوط صاروخ بمحيط المطار وتأثيره بشكل مباشر في حركة الملاحة.