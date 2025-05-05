مهندس مصري يطور منصة ذكاء اصطناعي للمساعدة في مقابلات التوظيف (فيديو)

في خطوة رائدة لدمج التكنولوجيا بمجال الموارد البشرية، برزت منصة “نانسي” بوصفها أداة رقمية ذكية قادرة على إجراء مقابلات التوظيف بطريقة تفاعلية.

تعود فكرة المنصة إلى المهندس المصري مصطفى صقر، الذي سعى إلى جعل تجربة الباحثين عن العمل أكثر سلاسة، من خلال الاعتماد على تقنيات تحليل المشاعر ونبرة الصوت وإدارة الحوار بشكل لحظي.

وقال مصطفى للجزيرة مباشر “بدأنا هذه الفكرة في يونيو (حزيران) 2023، وعملنا على تطويرها بشكل مكثف، حتى أصبحت المنصة قادرة على التواصل مع المتقدمين عبر تطبيقات مثل واتساب وماسنجر، وتدخل معهم في مقابلة مباشرة، وكأن الشخص يتحدث إلى صديقه”.

استخدام الذكاء الاصطناعي

وأوضح مصطفى أن منصة “نانسي” تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي، وتستند في عملها إلى “واجهة صوتية عاطفية”، تمكنها من تحليل نبرة الصوت والحالة النفسية للمتحدث، مما يتيح لها تعديل أسلوب المقابلة وفقًا لحالة الشخص المتقدم.

وأضاف “إذا كان الشخص متوترًا أو يواجه صعوبة في الإجابة، تبدأ المنصة بطرح أسئلة بسيطة تساعده على استعادة ثقته بنفسه، ثم تنتقل إلى الأسئلة الأكثر صعوبة، لتقيّم مؤهلاته ومدى ملاءمته للوظيفة المتقدم لها”.

وتشير ردود المستخدمين إلى أن المقابلات التي تجريها “نانسي” تبدو واقعية وخالية من التوتر المعتاد في المقابلات التقليدية، وهو ما يمنح المتقدمين مساحة أكبر للتعبير عن قدراتهم بثقة وارتياح.

ويرى مختصون أن هذه التقنية ستُحدث تحولًا جذريًّا في قطاع التوظيف خلال السنوات القادمة.

حلم منذ سنوات

وتأتي هذه الأداة ثمرة لحلم شخصي منذ سنوات، كما أوضح مصطفى قائلًا “كنت أحلم ببناء شركة ذكاء اصطناعي بأيادٍ مصرية تعمل على حل مشكلات معقدة، واليوم فريقنا بالكامل من المصريين، وفخورون بأننا بدأنا من الصفر، وأصبحنا ضمن المنافسين في وادي السيليكون بأقل من عام”.

كما أعرب عن أمله في جمع العقول العربية المنتشرة في العالم، لصناعة منتج عالمي يحمل اسم الوطن العربي.

وأضاف “رسالتي للجميع أن هذا هو الوقت المناسب لأن نتحد في المنطقة العربية، ونطوّر برامج تنافس العالمية، وننتقل من دور المستهلك إلى دور المُصدّر”.