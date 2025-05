هذه المرة ضد الأمم المتحدة.. الولايات المتحدة توسّع حربها ضد مقاطعة إسرائيل

يستعد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، للتصويت على مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع نطاق قانون مكافحة حملات المقاطعة ضد إسرائيل، ليشمل هذه المرة المنظمات الحكومية الدولية مثل الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، إلى جانب استهداف مباشر لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل المعروفة اختصارا باسم BDS.

وبحسب نص المشروع، فإن أي دعوة للمقاطعة تصدر عن منظمة حكومية دولية ستُعامل على قدم المساواة مع المقاطعة التي تصدر عن دول أجنبية، وتعد مشمولة بالعقوبات الفدرالية.

ويقترح المشروع تعديل القانون الحالي المطبّق منذ عام 2018، الذي كان في الأصل امتدادا لقانون مقاطعة سابق يعود إلى عام 1977، عبر إدراج عبارة “منظمة حكومية دولية” في مواضع عدة من القانون الحالي.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الانتقادات من مشرعين أمريكيين داعمين لإسرائيل ضد بعض هيئات الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان ولجنة الإسكوا، بسبب ما يُنظر إليه على أنه تحيّز ضد إسرائيل، وتشجيع على مقاطعتها دبلوماسيًا واقتصاديًا، لا سيما فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

ويحمّل المشروع الرئيس الأمريكي مسؤولية تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس، يتضمن قائمة بالدول والمنظمات التي تفرض أو تروّج لمقاطعة حلفاء الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم إسرائيل، على أن يتضمن التقرير تحليلًا لنشاطات هذه الجهات ودورها في الترويج للمقاطعة.

ويعود قانون مكافحة المقاطعة الذي أقِر عام 2018 بجذوره إلى تشريع فدرالي سنّ عام 1977 لمواجهة حملة المقاطعة العربية ضد إسرائيل.

I will be voting NO.

It is my job to defend American’s rights to buy or boycott whomever they choose without the government harshly fining them or imprisoning them.

But what I don’t understand is why we are voting on a bill on behalf of other countries and not the President’s… pic.twitter.com/faqfUUTQdD

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) May 4, 2025