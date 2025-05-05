32 شهيدا و119 مصابا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إلى وصول 32 شهيدًا، بينهم 9 جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 119 مصابًا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكدت الوزارة أن هناك عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، فيما تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إليهم بسبب الاشتباكات المستمرة والقصف المتواصل.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل الجزيرة مباشر أن طائرات الاحتلال استهدفت مقهى يقع في عمارة كحيل بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة، مما أسفر عن 4 شهداء.

كما أشار المراسل إلى أن مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة استقبل حتى الآن 11 شهيدًا، بينهم 6 أفراد من عائلة صيام، الذين قضوا إثر قصف منزلهم مساء الأحد، بالإضافة إلى 5 شهداء من عائلة عايش في منطقة الكرامة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 52567 شهيدًا، و118610 مصابين. أما منذ 18 مارس/آذار 2025 وحتى الآن، بلغت الإحصائية الإجمالية 2459 شهيدًا و6569 مصابًا.