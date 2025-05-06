البرهان يتعهد بالقصاص من “الدعم السريع” بعد هجوم بورتسودان (فيديو)

تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في كلمة متلفزة ألقاها، الثلاثاء، من أمام ميناء بورتسودان، بمواصلة القتال ضد قوات الدعم السريع، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستعمل على ردع العدوان ودحر “المتمردين” وكل من يساندهم.

وقال البرهان في كلمته التي نقلها التلفزيون الرسمي السوداني “سنمضي إلى تحقيق غايتنا في دحر هذه الميليشيا وهزيمة من يدعمها ومن يعاونها. نحن نقول لكل من اعتدى على الشعب السوداني: ستحين ساعة القصاص”.

وأضاف رئيس مجلس السيادة “كل تدمير للمنشآت العسكرية والمدنية لن يزيدنا إلا قوة، ولن يزيد الشعب السوداني إلا تماسكًا”.

وتابع “الشعب السوداني، رغم ما يتعرض له من استهداف للمنشآت المدنية، سيواصل صموده”، مشيرًا إلى أن النصر “حليف” الشعب السوداني والقوات المسلحة.

وقصفت مسيَّرات تابعة للدعم السريع، الثلاثاء، مطار بورتسودان وقاعدة للجيش قبل أن تضرب محطة الكهرباء الرئيسية ومستودع الوقود بالميناء البحري.

بورتسودان تحت القصف لليوم الثالث.. أبرز المستجدات من الميدان مع الصحفي إسلام الأمين#السودان pic.twitter.com/9TgHhTwpec — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 6, 2025

وتأتي الهجمات المستمرة لليوم الثالث على التوالي غداة قصف المستودع الرئيسي للوقود، مما تسبب في حريق كبير بجنوب المدينة التي كانت حتى وقت قريب تُعَد ملاذًا آمنًا لمئات الآلاف من النازحين الفارين بسبب الحرب المستمرة منذ عامين.

وأعلنت الشركة الوطنية للكهرباء أن الهجمات استهدفت محطة بورتسودان التحويلية، وأن فرقها تعمل على تقييم الأضرار.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، قصفت قوات الدعم السريع بنى تحتية مدنية في مناطق مختلفة بشمال شرقي البلاد الذي يسيطر عليه الجيش، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص.

وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليون شخص، في حين تعاني بعض المناطق من المجاعة وسط “أسوأ أزمة إنسانية” في العالم، بحسب الأمم المتحدة.