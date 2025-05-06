الحوثي لنتنياهو: استعد للاستقالة.. الرد اليمني قادم

قال عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة “أنصار الله” في اليمن محمد علي الحوثي إن “الإسناد لغزة مستمر والرد آت”، موجهًا رسالة مباشرة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا “عليه إعداد استقالته”.

وأضاف الحوثي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام تابعة للجماعة، اليوم الثلاثاء، بعد القصف الإسرائيلي على مطار صنعاء، أن “جرائم نتنياهو إرهاب فاشل”، مؤكدًا أن “ما رفضنا استمراره في فلسطين لن نقبل بتمريره في اليمن، وعلى الباغي تدور الدوائر بإذن الله”.

وأشار الحوثي إلى أن الشعب اليمني لن ترهبه التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، وقال “لن يخيف الشعب اليمني الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي”.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية في الحكومة التابعة لأنصار الله جمال عامر إن مأزق نتنياهو “يتضاعف مع إرادة اليمن قيادة وشعبًا في مساندة مظلومية غزة“، مضيفًا أن الضربات اليمنية الأخيرة “طالت مواقع استراتيجية في قلب الكيان الإسرائيلي”.

وذكر عامر أن الصاروخ اليمني الذي استهدف مطار بن غوريون -أحد أكثر المواقع تحصينًا- “بدد وهم التفوق الصهيوني، وفضح استهداف نتنياهو لمصالح الشعب اليمني”، مؤكدًا أن هذا الهجوم يعكس تهاوي منظومة الردع الإسرائيلية.

وأضاف “نتنياهو المهزوم والمأزوم سيتباهى بصور الدخان المتصاعد من محطات الكهرباء أمام شعبه فاقد الأمان والثقة، لكن الحقيقة أن الصدمة أكبر من أن تُدار بدخان الإعلام”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن، الثلاثاء، سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق أخرى في العاصمة، في ثاني هجوم لتل أبيب على اليمن في أعقاب هجوم صاروخي لجماعة أنصار الله على مطار بن غوريون في تل أبيب.