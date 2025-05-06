القاهرة تتحرك لإنقاذ 7 بحارة مصريين عالقين قبالة سواحل الإمارات

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها تتابع باهتمام بالغ، بالتنسيق مع السلطات في دولة الإمارات، تطورات موقف السفينة “1 Petro” العالقة في المياه الإقليمية الإماراتية، التي على متنها 7 بحارة مصريين إلى جانب أفراد من جنسيات أخرى.

وأفاد بيان للخارجية المصرية الثلاثاء، بأن السفارة المصرية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، تحركتا فور ورود معلومات صباح اليوم بشأن السفينة، حيث أُجريت اتصالات عاجلة مع الجانب الإماراتي للوقوف على التطورات وضمان سلامة طاقمها.

وكان عدد من البحارة المصريين على متن السفينة التابعة لشركة Petro fleet قد وجهوا نداء استغاثة، في وقت سابق، إلى وزارة الخارجية المصرية، أفادوا فيه بأنهم عالقون في المياه الإقليمية لدولة الإمارات بالقرب من ميناء الشارقة منذ فبراير/شباط الماضي، دون السماح لهم بالرسو أو الوصول إلى الرصيف.

وأوضح البحارة، عبر رسالة نُشرت على موقع “فيسبوك”، أن أوضاع الطاقم النفسية والمعيشية تدهورت بشكل كبير، في ظل غياب أي دعم من مالك السفينة أو الشركة المشغلة، إضافة إلى نفاد المواد الغذائية وعدم القدرة على تزويدهم بالمؤن، حيث لم يتبق لديهم سوى كميات محدودة من المعلبات.

كما أشار أفراد الطاقم إلى أن السفينة تعاني من أعطال تقنية جسيمة، تشمل تلفًا في المحرك الرئيسي وخللًا في مولدات الكهرباء، ما يجعلها غير صالحة للإبحار أو الإعاشة في ظروف آمنة.

استجابة وتنسيق

وأشار بيان الخارجية، إلى أن السلطات الإماراتية قامت، بالتنسيق مع الجانب المصري، بإرسال قارب تابع لخفر السواحل ليبقى بجوار السفينة ويطمئن على حالة البحارة وتوافر المؤن الأساسية.

كما أوفدت القنصلية العامة في دبي ممثلين إلى ميناء الشارقة لمتابعة الموقف ميدانيًا، وتواصلت مع طاقم السفينة هاتفيًا للاطمئنان على أوضاعهم.

وأكدت الوزارة أنها تواصل متابعة الوضع القانوني للسفينة وطاقمها مع الجهات الإماراتية المعنية، بما يضمن سلامتهم وحقوقهم وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

واختتم البيان بالتعبير عن الشكر والتقدير لدولة الإمارات، على تعاونها السريع وجهودها لضمان سلامة البحارة.