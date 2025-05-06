سلطنة عمان تكشف تفاصيل الاتفاق بين “أنصار الله” والولايات المتحدة

أعلنت سلطنة عمان التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة أنصار الله في اليمن، يقضي بوقف إطلاق النار بين الجانبين، بما يشمل الامتناع عن استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما يضمن حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية العمانية، في بيان رسمي الثلاثاء، إن الاتفاق جاء بعد “مناقشات واتصالات مكثفة أجرتها السلطنة مؤخرًا مع الولايات المتحدة والجهات المعنية في صنعاء، بهدف خفض التصعيد في المنطقة”، معربًا عن شكر السلطنة للطرفين على “نهجهما البنّاء الذي أدى إلى هذه النتيجة المرحب بها”، آملًا أن يمهد ذلك لمزيد من التقدم في ملفات إقليمية أخرى.

إنهاء الصراع بين الجانبين

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أن هذا الاتفاق يمثل “ثمرة جهود دبلوماسية هدفها تهدئة التوتر وضمان أمن الملاحة البحرية”، مضيفًا أن السلطنة “تتطلع إلى أن تسهم هذه التهدئة في إرساء أسس السلام وتحقيق العدالة والرخاء لجميع شعوب المنطقة”.

وقال البوسعيدي “يسعدني أن أقول إن الجهود أسفرت عن إنهاء الصراع بين الجانبين”.

الخارجية الأمريكية: الحوثيون استسلموا

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن “الحوثيين استسلموا وأكدوا أنهم لا يريدون استمرار القتال، وسنتوقف عن قصفهم”.

وأضافت بروس أن “الاتفاق مع الحوثيين يتعلق فقط بالملاحة في البحر الأحمر ووقف مهاجمة السفن”، مشيرة إلى أن “الاتفاق يقضي بعدم استهداف أي طرف للآخر، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر”.

وأكدت أن سلطنة عمان “شاركت في التوصل إلى الاتفاق مع أنصار الله”، لافتة إلى أن “الحوثيين أكدوا أنهم لا يريدون القتال، وسنتوقف عن قصفهم”.

أنصار الله: الإسناد لغزة مستمر

وفي صنعاء، لا تزال التصريحات الصادرة عن قيادات “أنصار الله” تؤكد استمرار دعم غزة ورفض الضغوط الإقليمية والدولية.

وقال عضو المكتب السياسي للجماعة محمد علي الحوثي “عمليات اليمن كانت ولا تزال إسنادًا لغزة لإيقاف العدوان وإدخال المساعدات، وقد أعلن ذلك عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله بعد مهلة الأربعة الأيام”.

وأضاف أن “القوات المسلحة تؤكد في بيانات عملياتها ضد البوارج الأمريكية أنها رد على العدوان الأمريكي الهادف لإيقاف إسناد اليمن لغزة”، مشيرًا إلى أن “إعلان ترامب وقف عدوان أمريكا على اليمن سيتم تقييمه ميدانيًّا أولًا، وهو انتصار يفصل الإسناد الأمريكي للكيان الإسرائيلي وفشل لنتنياهو، وعليه أن يقدّم استقالته”.

كما قال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، في تصريح آخر، إن “الإسناد لغزة مستمر، والرد آت، وعلى نتنياهو إعداد استقالته”. وأضاف أن “الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي لن يخيف الشعب اليمني”، مشددًا على أن ما رفضه اليمنيون في فلسطين “لن يُقبل بتمريره في اليمن”.

ترامب: تفاهم مع الحوثيين

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستوقف قصف جماعة أنصار الله “بناءً على تفاهم معهم بعدم استهداف السفن الأمريكية”.

وقال ترامب، في تصريحات من المكتب البيضاوي، إن “الحوثيين أبلغوا الولايات المتحدة: نرجوكم لا تقصفونا بعد الآن، ونحن بدورنا لن نهاجم سفنكم”، مؤكدًا أن بلاده ستأخذ هذا الوعد على محمل الجد.