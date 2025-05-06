شاهد: الرئيس السوري يستعرض مهاراته في كرة السلة برفقة وزير الخارجية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يلعب كرة السلة بمهارة لافتة، وذلك خلال نشاط رياضي جمعه بوزير خارجيته أسعد الشيباني.

وبدا الشرع في المقطع متمتعا بلياقة عالية وتحكم جيد بالكرة، حيث تبادل رمي الكرة مع الشيباني وسط أجواء ودّية.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين المستخدمين، الذين أشادوا بعفوية المشهد وبروح الشباب التي ظهر بها الرئيس.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.