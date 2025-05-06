شهيد في قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوبي لبنان (فيديو)

استشهد شخص إثر غارة نفذتها طائرة مسيَّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت سيارة على طريق النبطية – كفررمان جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرات حربية إسرائيلية نفذت سلسلة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، في “خرق واضح للسيادة اللبنانية وللقوانين والمعايير الدولية”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، مساء الاثنين، أنه شن هجومًا على “بنى تحتية داخل موقع لإنتاج وسائل قتالية استراتيجية وتخزينها لحزب الله” في منطقة البقاع شرقي لبنان، مشيرًا إلى أن الغارات جاءت بعد “رصد محاولات من الحزب لإعادة بناء أنشطته في الموقع المستهدَف”، حسب زعمه.