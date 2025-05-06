بعد غارات إسرائيل على اليمن.. “أدرعي” يستفز اليمنيين بمثل مصري وهكذا ردوا عليه (فيديو)

في أعقاب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في اليمن، حاول المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفخاي أدرعي، إثارة غضب اليمنيين والعرب بمنشور استفزازي على وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعد قصف إسرائيلي طال ميناء الحديدة ومصنعًا للخرسانة شرقي المدينة، كتب أدرعي على حسابه على منصات مواقع التواصل: “ضربني وبكى”، وهو جزء من مثل مصري تكملته “سبقني واشتكى”.

ض

ر

ب

ن

ي

و

ب

ك

ى — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 5, 2025

وقد جاءت ردود الفعل على منشور أدرعي سريعة. فقد رد المدون “أبو آدم” على طريقته قائلًا: “راح تُفجّر غصب عنك”.

المدون اليمني “منتصر” سخر من الهجوم الإسرائيلي قائلًا: “طائرة ومسافة طويلة وخسارة للملايين وفي النهاية ضربات غبية. وإحنا صاروخ واحد يدخل شعبكم كله إلى الملاجئ”.

من جانبه، كتب المدون المصري “عبد الرحمن مطر”: “والنتيجة استهداف مصنع أسمنت.. ده آخرهم يعني؟ هذه هي إسرائيل وأمريكا.. لم يكتب التاريخ عنهم أنهم حققوا أي انتصار عسكري في مواجهة عسكرية مباشرة. دومًا ما يحاولون إيذاء خصمهم عبر استهداف المدنيين أو البنية التحتية”.

أما “أبو علي” فقد كتب: “نطالب المقاومة اليمنية أن يكون الرد موجعًا ونريد أن يكون العزاء في البيت الأبيض”. وفي الختام، قال “محمد صالح”: “اليمني كالجبل لا تؤثر عليه مفرقعاتكم التي تفتخرون بها. اضرب بأقوى ما تملك من أسلحة كيفما أردت، فموقفنا ثابت وعزيمتنا فوق الخيال، لن نتوقف عن نصرة غزة ما حيينا”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أنه شن “غارات جوية على بنى تحتية للحوثيين في محافظة الحديدة” غربي اليمن، وذلك غداة هجوم بصاروخ باليستي في محيط مطار بن غوريون.

ويُعَد هذا أول هجوم إسرائيلي عقب استهداف جماعة أنصار الله اليمنية، مساء الأحد، مطار بن غوريون، مما أسفر عن 8 إصابات، ودفع 12 شركة طيران على الأقل إلى تعليق رحلاتها.

وتأتي الغارات الإسرائيلية على اليمن بعد أن أعلنت جماعة أنصار الله، مساء الأحد، أنها ستعمل على فرض “حصار جوي شامل” على إسرائيل باستهداف مطاراتها بشكل متكرر.