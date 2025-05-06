فرانشيسكا ألبانيز: الحصار الإسرائيلي على غزة إبادة جماعية.. وصمت العالم جريمة مشتركة (فيديو)

أكدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن الوضع في غزة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، قائلة إن الحكومة الإسرائيلية “حكومة إجرامية” قادت إسرائيل لارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين منذ تأسيس الدولة.

وأوضحت، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يتخذوا خطوات فعلية لفرض عقوبات على إسرائيل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت إن “إسرائيل ليس لها الحق في تجويع الشعب الفلسطيني أو اتخاذ القرارات نيابة عنهم، ويجب أن يتم فرض عقوبات تجارية على إسرائيل لتقليص تأثيرها”.

وعن صمت العالم على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، قالت ألبانيز إن “العالم يقف مكتوف الأيدي، ولا أحد يتحرك، هذه جريمة مشتركة”.

وأضافت أن هذا يشمل الدول العربية والغربية على حد سواء، مشيرة إلى أن “الجميع يتحمل مسؤولية وفاة الأطفال وتجويعهم، وكذلك المسؤولية عن معاناة الفلسطينيين”.

وأكدت أنه حان الوقت لمراجعة العلاقات مع الدول التي تدعم إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، لأنه بدون تحرك حقيقي، ستستمر إسرائيل في ارتكاب الجرائم.

خطة الاحتلال لتوزيع المساعدات

وفيما يتعلق بالخطة الجديدة التي طرحتها إسرائيل لنقل الفلسطينيين من شمال غزة إلى مناطق أخرى مع توزيع المساعدات عبر جيش الاحتلال، أكدت ألبانيز أن هذه الخطة غير قانونية وأنها تعتبر جزءًا من محاولات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على غزة.

وقالت: “هذه خطة من أجل الفصل العنصري، ولا تلتزم بالقانون الدولي”.

كما وجهت ألبانيز رسالة إلى القادة العرب قائلة “الوقت قد حان للقيادات العربية لتتحرك من أجل فلسطين. يجب أن يقاتلوا من أجل العدالة، وإذا لم يفعلوا، سيتذكرهم التاريخ”.

وأضافت أن الوضع في غزة هو اختبار حقيقي للإنسانية ضد الوحشية، مؤكدة أنه إذا استمرت إسرائيل في تصرفاتها، فلن يكون هناك أي أمان في المنطقة بأسرها.