مجلس الأمن والدفاع بالسودان يعلن قطع العلاقات مع الإمارات (فيديو)

أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، الثلاثاء، قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وسحب السفارة السودانية والقنصلية العامة، في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين.

وفي بيان رسمي، أكد المجلس أنه قرر إعلان الإمارات “دولة عدوان”، مشددًا على أن السودان “يحتفظ بحقه في رد العدوان الإماراتي بكافة السبل” للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وأضاف المجلس أن الدولة السودانية قادرة على “ردع العدوان” والحفاظ على أمن البلاد، وسط تأكيدات على أهمية التصدي لأي تهديدات تمس السيادة الوطنية.

يُذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يترأس مجلس الدفاع والأمن، الذي يضم في عضويته كلًّا من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي.

ورفضت محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، دعوى رفعها السودان ضد الإمارات، اتهمها فيها بالتورط في إبادة جماعية في دارفور (غرب) من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، مشيرة إلى افتقارها للاختصاص.

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني في اشتباكات دائرة منذ نحو عامين، وخلَّفت آلاف القتلى وملايين النازحين. وتنفي الإمارات هذا الاتهام.