نتنياهو: من يهاجم إسرائيل فدمه على رأسه.. وكاتس يهدد إيران: ستدفعون الثمن (فيديو)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بعد الهجوم الجديد الذي استهدف مطار صنعاء الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه قال مرارًا إن “من يهاجم إسرائيل، فدمه على رأسه. البارحة وجَّهنا ضربة قوية لميناء الحديدة، واليوم طائراتنا هاجمت مطار صنعاء”.

وأشار نتنياهو إلى أن “اختيار توقيت الرد وطبيعته وأهدافه يتم وفق تقييم دقيق”، مؤكدًا أن “المسؤولية لا تقع فقط على الحوثيين، بل أيضًا على إيران” التي وصفها بأنها “راعية الإرهاب الحوثي”. وقال “من دون دعم إيران، لا يمكن للحوثيين تنفيذ هجماتهم الصاروخية”.

من جهته، أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الغارات جاءت ردًّا مباشرًا على محاولة استهداف مطار بن غوريون، وقال “ردّنا اليوم كان تدمير مطار صنعاء، إضافة إلى أهداف أخرى. هذا تحذير مباشر لرأس الأخطبوط الإيراني: أنتم تتحملون المسؤولية المباشرة وستدفعون الثمن”.

ووفقًا لمراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد شاركت في العملية نحو 20 طائرة حربية إسرائيلية، نفذت عمليات تزويد بالوقود جوًّا، وأسقطت عشرات الذخائر على الأهداف المحدَّدة. واستُهدفت في الغارات طائرات مدنية قديمة تستخدمها جماعة أنصار الله في تهريب الأسلحة، وفقًا لتصريحات المراسل الإسرائيلي، إضافة إلى طائرات مقاتلة ومروحيات تعود إلى عهد النظام اليمني السابق، ومبنى الركاب الرئيسي في المطار.

كما طالت الغارات أربع محطات كهرباء، إضافة إلى مصنع للأسمنت في محافظة عمران.

من جانبها، بثت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة أنصار الله مقاطع مصوَّرة تُظهر لحظات الغارات، مع تصاعد سحب من الدخان الأسود واحتراق سيارات في مناطق عدة بصنعاء، بينها المطار ومنطقة جدر، إلى جانب محطات تغذية كهربائية. كما ذكرت وزارة الصحة التابعة لأنصار الله أن الهجوم السابق على ميناء الحديدة، الاثنين، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 39 آخرين.

يُشار إلى أن جماعة أنصار الله كانت قد أعلنت، أول أمس، مسؤوليتها عن استهداف مطار “بن غوريون” في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي.