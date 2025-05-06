واشنطن تعد بإعلان “مهم جدا” بشأن غزة قبل جولة ترامب في الشرق الأوسط

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن “إعلانًا مهمًّا للغاية بشأن إدخال المساعدات إلى غزة سيصدر في الأيام القليلة المقبلة”، في وقت يتزايد فيه الترقب لأي تحرك دولي قد يغيّر مسار الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع المحاصر.

وأكدت بروس، خلال إفادة صحفية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن “هناك أخبارًا جيدة قادمة بشأن دخول المساعدات إلى قطاع غزة”، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية، مكتفية بالقول إن “الإعلان سيصدر قريبًا”. وأضافت “لا تتوفر لدينا معلومات عن تقديم مقترح مصري جديد بشأن غزة”.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية على التزام واشنطن بدعم أمن إسرائيل، موضحة أن وزير الخارجية ماركو روبيو يعتزم “دمج مكتب الشؤون الفلسطينية في السفارة الأمريكية في القدس“، في خطوة تعكس تثبيت الموقف الأمريكي من وضع القدس “عاصمة لإسرائيل”، وفق ما أعلنه ترامب في ولايته الأولى.

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وتأتي تصريحات بروس في سياق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، حين كشف عن قرب صدور إعلان أمريكي وصفه بأنه “مهم جدًّا جدًّا”، مشيرًا إلى أنه “إيجابي للغاية”، من دون الإفصاح عن مضمونه.

وقال ترامب، في تصريحات من المكتب البيضاوي، خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني “أعتقد أنه قبل الجولة، سيكون لدينا إعلان مهم جدًّا جدًّا نصدره. لن أكشف ماهيته. وهو إيجابي للغاية”.

وأضاف “سيكون واحدًا من أهم ما أُعلن في السنوات الأخيرة في موضوع معيَّن”.

ويستعد ترامب لبدء جولة شرق أوسطية الأسبوع المقبل، تشمل السعودية وقطر والإمارات، من 13 إلى 16 مايو/أيار الجاري، في أول زيارة له إلى المنطقة منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية، وسط مؤشرات على تحركات أمريكية جديدة على صلة بملف غزة.