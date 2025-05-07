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السعودية.. نجاح فصل توأم طفيلي مصري بعد جراحة معقدة استغرقت 8 ساعات (صور)

حالة التوأم تتطلب جراحة دقيقة
حالة التوأم تتطلب جراحة دقيقة (وكالة الأنباء السعودية)
7/5/2025

تمكّن فريق طبي سعودي، اليوم الأربعاء، من فصل التوأم الطفيلي المصري “محمد عبدالرحمن جمعة” وعمرهما 7 أشهر و28 يومًا، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، استغرقت العملية الجراحية المعقدة 8 ساعات، ونُفذت على 6 مراحل، وشارك فيها 26 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير، وجراحة الأعصاب، وجراحة الأطفال، وجراحة التجميل، وبقية التخصصات المساندة.

لا فرص لنجاة التوأم الآخر

وأوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن التوأم الطفيلي فُصل عن الطفل محمد كما كان متوقعًا قبل العملية؛ نظرًا لعدم وجود مقومات الحياة له مثل القلب والرأس ولوجود عيوب خلقية تعيق الحياة، ولا يمكن تصحيحها، إضافة إلى عدم تخلّق الكلى والجهاز البولي والتناسلي ووجود قصور كبير في الأمعاء.

وأشار إلى أن هذه العملية تُعد رقم 63 ضمن “البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة”، موضحًا أن البرنامج تمكن منذ عام 1990 من تقديم الرعاية لـ149 حالة توأم ملتصق قادمين من 27 دولة شقيقة وصديقة.

المصدر : وكالة الأنباء السعودية

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