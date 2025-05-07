القاهرة ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن وتدعو لالتزام يعزز الاستقرار الإقليمي

رحّبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه لوقف إطلاق النار في اليمن، مثمنةً نجاح الجهود العُمانية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي أسفرت عن هذا التطور الإيجابي في مسار الأزمة اليمنية.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الخارجية العمانية، عبر بيان، أن اتصالات أجرتها مسقط مع الولايات المتحدة وجماعة “أنصار الله” أسفرت عن “اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين”.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن القاهرة تأمل أن يُسهم هذا الاتفاق في تحسين أوضاع الملاحة في البحر الأحمر، ويعزز مناخ الأمن البحري في هذا البحر الذي يعدّ من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

وأعربت مصر عن تطلعها لأن تشهد الفترة المقبلة التزامًا كاملًا ببنود الاتفاق، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يُعطي دفعة بنّاءة للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام.

وعقب الإعلان العماني بالتوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة و”أنصار الله”، أكدت الجماعة اليمنية ما أعلنته السلطنة، مشيرة إلى أن هذا “التفاهم المبدئي” لا علاقة له باستمرار “إسنادها لغزة” في مواجهة الإبادة الإسرائيلية.

ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي، يتعرض اليمن لعدوان أمريكي مكثف، عبر شن أكثر من 1300 غارة وقصف بحري، مما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين.