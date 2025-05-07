بريطانيا.. نواب محافظون يطالبون بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين

دعا عدد من كبار نواب وأعضاء مجلس اللوردات من حزب المحافظين البريطاني، رئيس الوزراء كير ستارمر، إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، متجاوزين بذلك موقف حزبهم الرسمي، وذلك قبل اجتماعات مهمة في الأمم المتحدة الشهر المقبل.

ووُجّهت الرسالة، التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان، في أواخر شهر مارس/آذار الماضي، عقب خرق إسرائيل اتفاقها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما زاد من الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

ووقع على الرسالة 13 من كبار السياسيين المحافظين، بينهم 7 نواب في مجلس العموم و6 من أعضاء مجلس اللوردات.

ودعا الموقعون إلى اتخاذ خطوة “تاريخية” بالاعتراف بفلسطين، وكتبوا “لقد عانى الفلسطينيون لعقود من الاحتلال والتهجير وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. إن الاعتراف بدولة فلسطين سيؤكد التزام بريطانيا بمبادئ العدالة وحق تقرير المصير، ويرسل رسالة واضحة ضد الاحتلال المستمر”.

دعوة إلى القيادة والمبادرة

وأشارت الرسالة إلى أن الاعتراف لا ينبغي أن يُستخدم ورقة مساومة، بل يجب أن يُعدّ خطوة ضرورية لدعم القانون الدولي، مؤكدين استعدادهم لدعم القرار بشكل علني.

وجاء في الرسالة أيضا “هذه فرصة لبريطانيا لتُظهر قيادتها وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ. أكثر من 140 دولة عضوًا في الأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين، وقد حان الوقت أن تفعل المملكة المتحدة الشيء ذاته”.

وشملت قائمة الموقعين أسماء من الجناح المعتدل في الحزب، مثل كيت مالتهاوس، وإدوارد لي، وسايمون هور، وكذلك من اليمين المحافظ مثل جون هايز، وديزموند سواين، إلى جانب شخصيات بارزة في مجلس اللوردات بينهم هوغو سوير، ونيكولاس سومز، وباتريشيا موريس.

موقف الحكومة

وفي المقابل، جدد متحدث باسم حزب المحافظين، التأكيد على موقف الحكومة القائم على أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يتم “عندما يخدم عملية السلام”، مضيفًا “نحن لسنا عند تلك النقطة بعد، ولا يمكن أن يكون الاعتراف هو بداية المسار التفاوضي”.

كما شدد رئيس الوزراء كير ستارمر على نهج حذر مشابه، في محاولة للتنسيق مع الموقف الأمريكي.

أما وزير الخارجية ديفيد لامي، فقد أكد الأسبوع الماضي أن لندن تجري مشاورات مع فرنسا حول خطط مؤتمر مرتقب حول حل الدولتين.

اعتراف فرنسي محتمل

ومن المنتظر أن تستضيف فرنسا والسعودية، الشهر المقبل، مؤتمرًا دوليًّا لدعم حل الدولتين، وقد ألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إمكانية اعتراف بلاده الرسمي بدولة فلسطين خلال هذا الحدث، في خطوة ستكون الأولى من نوعها.

وأكد متحدث باسم “داونينغ ستريت” أن الحكومة البريطانية لا تزال ملتزمة بحل الدولتين، مشيرًا إلى اللقاء الأخير بين ستارمر ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.