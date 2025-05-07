سوريا.. قتلى من الأمن العام في هجوم مسلح بالسويداء

أعلن مصدر أمني سوري، الثلاثاء، مقتل فردين من إدارة الأمن العام وإصابة أربعة آخرين، أثناء قيامهم بنقل مصابين من الأهالي في سيارة تابعة لإدارة الأمن العام.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر أن مجموعات تابعة لما يُعرف بـ”المجلس العسكري في السويداء” استهدفت سيارة تابعة لإدارة الأمن العام، كانت تقل مصابين من أبناء المحافظة لتلقي العلاج في محافظة درعا.

وقال المصدر “تسلمت مجموعة من إدارة الأمن العام في السويداء عددًا من أبناء المحافظة ممن أصيبوا خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة الصورة الأسبوع الماضي، وذلك لنقلهم إلى درعا لتلقي العلاج”.

وأضاف “خلال عملية النقل، تعرضت آليات إدارة الأمن العام لكمين من قِبل مجموعات خارجة عن القانون تتبع لما يُسمى المجلس العسكري، مما أسفر عن استشهاد عنصرين من إدارة الأمن العام وإصابة أربعة آخرين”.

تصعيد خطير

وتابع المصدر “هذا التصعيد الخطير من قِبل المجموعات الخارجة عن القانون، لا يُعَد إلا استمرارًا لنهج المراوغة والخداع الذي تنتهجه منذ اليوم الأول، بهدف إفشال الاتفاق المُوقع مع مشايخ العقل، وزعزعة الاستقرار في محافظة السويداء”.

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور قد أعلن، يوم الأحد، بدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مشايخ عقل الطائفة الدرزية، والذي نص على تأمين طريق دمشق-السويداء، وإنهاء التوترات في مناطق جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا بريف دمشق.

وشهدت هذه المناطق، التي تضم مكونات اجتماعية متعددة من بينها الدروز، اشتباكات مسلحة بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية تضمَّن إساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهت التوترات بانتشار قوات الأمن السورية، والاتفاق على تسليم الأسلحة التي كانت بحوزة مجموعات محلية.